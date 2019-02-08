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22:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Следователям отказали в коллективной отставке

Семь сотрудников ГСУ СКР написали одно заявление об увольнении.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В пятницу стало известно о коллективном заявлении семи следователей ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве, которые попросили уволить их по собственному желанию. Документу кадровики ход не дали, поскольку он был написан не по установленной форме. Однако причину его появления и ситуацию в столичном главке теперь будет изучать центральный аппарат СКР.

Под заявлением и. о. руководителя ГСУ СКР полковнику Александру Стрижову (место стало вакантным после увольнения и ареста обвиняемого в получении взяток генерал-майора Александра Дрыманова), подписались семь следователей первого управления по расследованию особо важных дел.

Наиболее известным из них является Левон Агаджанян. Он расследовал десятки громких преступлений коррупционной направленности, а в последнее время занимался скандальной перестрелкой в «Москва-Сити». Там, напомним, на праздновании 50-летия авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова его охранники, среди которых были бойцы «Росгвардии», вступили в вооруженный конфликт с телохранителями экс-акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева. В результате один человек был убит, еще пятеро ранены, а целое подразделение гвардейцев расформировали.

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Господин Агаджанян и его коллеги, судя по тексту заявления, попросили уволить их по собственному желанию, а заодно рассчитать их. Официально заявление в главке не комментируют.

Источники «Ъ» в ГСУ подтвердили, что господин Агаджанян и еще несколько следователей, упомянутых в заявлении, давно собирались выйти в отставку.

Однако, отметил источник «Ъ», их заявление кадровая служба не зарегистрировала, не дав ему ход, потому что бумага была неправильно оформлена. Заявления должны подаваться персонально, а не коллективно, добавил он.

Тем не менее информация о коллективном демарше следователей, а в главке заявление называют именно так, уже дошла до центрального аппарата СКР, где будут разобраться в причинах произошедшего.

Николай Сергеев

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