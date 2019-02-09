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00:53 (мск), источник: Известия

В самарской колонии произошел конфликт между заключенными

По меньшей мере 15 заключенных получили легкие травмы в результате конфликта в исправительной колонии № 5 в Самаре, сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Источник: Известия

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 8 февраля. Всем пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

«Конфликт между осужденными удалось разрешить в течение короткого времени. Обстановка в исправительном учреждении стабилизирована», — цитирует представителя УФСИН агентство ТАСС.

По его словам, в настоящее время все арестанты находятся в локальных участках своих секторов, колония работает в штатном режиме.

1 февраля конфликт произошел в саратовской исправительной колонии № 7 для особо опасных преступников-рецидивистов. По данным регионального управления ФСИН России, в результате ЧП несколько заключенных получили травмы.

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