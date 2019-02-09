В самарской колонии произошел конфликт между заключенными

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По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 8 февраля. Всем пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

«Конфликт между осужденными удалось разрешить в течение короткого времени. Обстановка в исправительном учреждении стабилизирована», — цитирует представителя УФСИН агентство ТАСС.

По его словам, в настоящее время все арестанты находятся в локальных участках своих секторов, колония работает в штатном режиме.