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10:26 (мск), источник: Интерфакс

Число пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человек

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — Конфликт произошел во время ужина после перепалки между заключенным.

Число пострадавших в результате конфликта в колонии № 5 в Самаре увеличилось с 12 до 17 человек, все они госпитализированы, сообщила агентству «Интерфакс» в субботу уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

«16 человек находятся в больнице при ФСИН на ул. Физкультурная, еще один находится в палате нейрохирургии в больнице им. Пирогова с травмой головы. Состояние его оценивается как средней тяжести. Он в сознании. Проходит обследование», — сказала Гальцова.

Она подчеркнула, что «сегодня все осужденные вышли на завтрак, все в штатном режиме».

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«На месте работают следственные бригады, предприняты усиленные меры безопасности для того, чтобы не повторилась конфликтная ситуация», — отметила О. Гальцова.

Как сообщалось, в пятницу, 8 февраля, в исправительной колонии № 5 в Самаре во время ужина произошел конфликт между осужденными из отряда, пришедшего на ужин и одного из осужденных из отряда обслуживания колонии. Зачинщик начал оскорблять пришедших. Тогда осужденные, выбежав на улицу, сломали загородку и побежали в помещение, где живет хозотряд. В результате конфликта там были подожжены матрасы и одеяла.

Сообщалось, что, по информации правоохранительных органов, в результате конфликта пострадали 15 человек, Омбудсмен говорила о 12 пострадавших. Все они были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов прокуратура Самарской области и СУ СКР по Самарской области начали проверки по факту случившегося.

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