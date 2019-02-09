Число пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человек

Число пострадавших в результате конфликта в колонии № 5 в Самаре увеличилось с 12 до 17 человек, все они госпитализированы, сообщила агентству «Интерфакс» в субботу уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

«16 человек находятся в больнице при ФСИН на ул. Физкультурная, еще один находится в палате нейрохирургии в больнице им. Пирогова с травмой головы. Состояние его оценивается как средней тяжести. Он в сознании. Проходит обследование», — сказала Гальцова.

Она подчеркнула, что «сегодня все осужденные вышли на завтрак, все в штатном режиме».

«На месте работают следственные бригады, предприняты усиленные меры безопасности для того, чтобы не повторилась конфликтная ситуация», — отметила О. Гальцова.

Как сообщалось, в пятницу, 8 февраля, в исправительной колонии № 5 в Самаре во время ужина произошел конфликт между осужденными из отряда, пришедшего на ужин и одного из осужденных из отряда обслуживания колонии. Зачинщик начал оскорблять пришедших. Тогда осужденные, выбежав на улицу, сломали загородку и побежали в помещение, где живет хозотряд. В результате конфликта там были подожжены матрасы и одеяла.

Сообщалось, что, по информации правоохранительных органов, в результате конфликта пострадали 15 человек, Омбудсмен говорила о 12 пострадавших. Все они были госпитализированы.