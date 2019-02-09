На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Власти горокруга Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Власти горокруга Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации
Например, в районе поселка Белушья Губа зафиксировали наличие 52 медведей, заходивших на территорию населенного пункта. Постоянно там находятся от шести до десяти животных.
«Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения», — отмечается в заявлении
Власти обеспечивают безопасность местных жителей, устанавливая дополнительные ограждения в местах прогулок. Работников и военнослужащих привозят к местам занятости на специальном транспорте.
При этом в муниципалитете заявили, что принимаемые меры неэффективны — медведи не реагируют на