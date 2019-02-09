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16:38 (мск), источник: РИА Новости

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Власти горокруга Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов архипелага.

Источник: РИА Новости

Например, в районе поселка Белушья Губа зафиксировали наличие 52 медведей, заходивших на территорию населенного пункта. Постоянно там находятся от шести до десяти животных.

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«Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения», — отмечается в заявлении пресс-центра правительства Архангельской области.

Власти обеспечивают безопасность местных жителей, устанавливая дополнительные ограждения в местах прогулок. Работников и военнослужащих привозят к местам занятости на специальном транспорте.

При этом в муниципалитете заявили, что принимаемые меры неэффективны — медведи не реагируют на свето-шумовые сигналы и попытки патруля отогнать их от людей. Отстрел наиболее агрессивных особей запрещен.

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