На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Источник: РИА Новости

Например, в районе поселка Белушья Губа зафиксировали наличие 52 медведей, заходивших на территорию населенного пункта. Постоянно там находятся от шести до десяти животных.

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«Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения», — отмечается в заявлении пресс-центра правительства Архангельской области.

Власти обеспечивают безопасность местных жителей, устанавливая дополнительные ограждения в местах прогулок. Работников и военнослужащих привозят к местам занятости на специальном транспорте.