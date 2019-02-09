Из алуштинского дельфинария вылилась вода с дельфинами

Прибывшие на место спасатели перенесли их в аквариум к морским котикам. Собеседник «Ъ» в оперативных службах Алушты сообщил, что в результате аварии люди и дельфины не пострадали.

На первом этаже здания дельфинария выбило стекла, на улицу вместе с водой вынесло кресла для зрителей. «У нас случился несчастный случай. Мы пока интервью никакие не даем», — сказали «Ъ» в администрации дельфинария.

Дельфинарий «Акварель» работает круглый год. Его трибуны рассчитаны на 700 зрителей. Кроме черноморских афалин, в представлении участвуют морские котики. Также в дельфинарии есть центр дельфинотерапии.