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19:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Из алуштинского дельфинария вылилась вода с дельфинами

Из-за аварии в дельфинарии «Акварель» в Алуште на улицах города оказались кубометры воды и два дельфина.

Прибывшие на место спасатели перенесли их в аквариум к морским котикам. Собеседник «Ъ» в оперативных службах Алушты сообщил, что в результате аварии люди и дельфины не пострадали.

На первом этаже здания дельфинария выбило стекла, на улицу вместе с водой вынесло кресла для зрителей. «У нас случился несчастный случай. Мы пока интервью никакие не даем», — сказали «Ъ» в администрации дельфинария.

Дельфинарий «Акварель» работает круглый год. Его трибуны рассчитаны на 700 зрителей. Кроме черноморских афалин, в представлении участвуют морские котики. Также в дельфинарии есть центр дельфинотерапии.

Вадим Никифоров, Симферополь.

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