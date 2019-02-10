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18:56 (мск), источник: Интерфакс

Шимпанзе сбежал из зоопарка Белфаста с помощью палки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Шимпанзе сбежал из своего вольера в зоопарке Белфаста, использовав сломанные ветки деревьев, сообщает The Guardian.

Источник: AP 2019

Ветер сломал несколько веток деревьев, растущих на территории, и животные использовали самую крупную из них в качестве лестницы, прислонив палку к стене. Посетители смогли снять момент побега на видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представитель городской администрации подчеркнул, что один шимпанзе покинул вольер на короткий период времени, но работники зоопарка были рядом и животное сразу же вернулось к сородичам.

В зоопарке также подтвердили, что шимпанзе быстро вернулся в вольер, так как «они умные приматы и знают, что не должны быть за пределами своей территории».

Как отмечает The Guardian, в прошлом месяце из этого же зоопарка сбежала красная панда Эмбер, которую нашли в миле от зоосада.

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