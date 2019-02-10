Шимпанзе сбежал из зоопарка Белфаста с помощью палки

Источник: AP 2019

Ветер сломал несколько веток деревьев, растущих на территории, и животные использовали самую крупную из них в качестве лестницы, прислонив палку к стене. Посетители смогли снять момент побега на видео.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q6iUpzS5LF8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Представитель городской администрации подчеркнул, что один шимпанзе покинул вольер на короткий период времени, но работники зоопарка были рядом и животное сразу же вернулось к сородичам.

В зоопарке также подтвердили, что шимпанзе быстро вернулся в вольер, так как «они умные приматы и знают, что не должны быть за пределами своей территории».