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21:15 (мск), источник: РИА Новости

МВД проверит сообщения о «живом щите» из автомобилей во Владимире

БРЯНСК, 10 фев — РИА Новости. МВД проверит сообщения о «живом щите» из автомобилей во Владимире, сообщило региональное ведомство.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудники ДПС пытаются остановить лихача, врезающегося по ходу движения в попутные автомобили. На какой-то момент автомобиль останавливается, но когда сотрудники полиции пытаются открыть двери иномарки, водитель резко возобновляет движение.

Видеозапись сопровождается комментариями о том, что инспекторы для того, чтобы остановить лихача, поставили автомобили обычных водителей «живым щитом».

В полиции рассказали, что инцидент произошел накануне на федеральной автотрассе М-7 «Волга». В направлении Москвы двигался автомобиль Skoda Rapid, водитель которого не остановился по требованию сотрудников полиции, выехал на встречную полосу и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Сообщение об этом поступило в дежурную часть, после чего на задержание автомобиля были направлены наряды ДПС.

Водитель иномарки не реагировал на требования сотрудников полиции об остановке, совершал опасные маневры, столкнулся с несколькими движущимися автомобилями.

Полиция уточняет, что в условиях плотного транспортного потока было невозможно применить специальные средства для остановки автомобиля. Как отмечается в сообщении, с учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД сотрудники полиции перекрыли движение транспортного потока. В этот момент автомобиль удалось остановить, но когда сотрудники ДПС попытались открыть двери авто, иномарка снова резко тронулась.

«В 17.45 на 150 км автодороги М — 7 “Волга” автомобиль был остановлен, а водитель был задержан. Им оказался житель города Волгограда, работающий водителем такси… В результате действий водителя 4 транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Проверка выяснила, что водитель неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, а также ранее лишался права управления транспортным средством.

Признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не выявлено. Причина опасного поведения задержанного на дороге устанавливается.

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