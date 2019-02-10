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21:49 (мск), источник: РИА Новости

Спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 российских детей

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Самолет МЧС в воскресенье доставил в Москву из Ирака 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Источник: РИА "Новости"

«Самолет МЧС с российскими детьми, матери которых находятся в заключении в Ираке, прилетел в Москву», — сказал собеседник агентства.

В Россию доставлены 27 детей в возрасте от четырех до 13 лет. Это дети из 10 субъектов РФ. Детей сопровождают врачи и психологи.

Как сообщила пресс-служба МЧС, самолет Ил-76 из Ирака с 27 российскими детьми на борту приземлился в подмосковном аэропорту «Раменское». «Десятого февраля спецрейс Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в аэропорт “Раменское” с 27 российскими детьми», — говорится в сообщении.

В МЧС также сообщили, что дети перенесли четырехчасовой перелет хорошо.

С августа 2018 года идет подготовка документов, необходимых для возвращения из Ирака российских детей, матери которых находятся в тюрьме Багдада. По информации МИД РФ, речь идет о 115 детях, 30 из которых в конце декабря 2018 года вернулись на родину. Таким образом, в Россию уже доставлены 57 детей.

В эту поездку планировалось вывезти 39 детей, однако был утвержден список на 27 человек. Сложности вызывает оформление документов, поскольку оставшиеся дети рождены не на территории РФ.

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