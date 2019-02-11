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10:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Мать капитана судна «Норд» сообщила о его возвращении домой

Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко, которого украинская полиция объявила в розыск, вернулся домой в Крым, сообщила «РИА Новости» его мать.

«Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себе нормально», — рассказала мать моряка. Она отметила, что сын выглядит хорошо. «Говорит, что его никто не обижал. Вопросов просил не задавать», — добавила она.

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Судовладелец Анна Шевелева подтвердила ТАСС, что Владимир Горбенко вернулся в Крым. «Капитан в России. Его возвращение — его личный успешный проект. Чувствует себя не очень и просит его простить: как только будет готов, все всем расскажет», — сказала она.

Напомним, украинские пограничники задержали судно «Норд» в Азовском море в марте 2018 года. Владимир Горбенко находился под арестом, 10 апреля его отпустили под залог. 26 января января он исчез из поля зрения правоохранителей. Сначала украинская полиция открыла дело по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК Украины) в связи с пропажей капитана, позже он был объявлен пропавшим без вести.

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