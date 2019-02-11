Мать капитана судна «Норд» сообщила о его возвращении домой

«Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себе нормально», — рассказала мать моряка. Она отметила, что сын выглядит хорошо. «Говорит, что его никто не обижал. Вопросов просил не задавать», — добавила она.

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Судовладелец Анна Шевелева подтвердила ТАСС, что Владимир Горбенко вернулся в Крым. «Капитан в России. Его возвращение — его личный успешный проект. Чувствует себя не очень и просит его простить: как только будет готов, все всем расскажет», — сказала она.