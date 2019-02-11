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11 февраля, источник: Lenta.Ru

«Газовый король» Кавказа заявил о готовности оправдаться

Советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, арестованный по делу об организации преступного сообщества и хищении газа, готов ответить на любые вопросы следствия. Об этом заявил адвокат Владимир Постанюк в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на арест газовика, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, со дня задержания, 30 января, с Арашуковым, которого в СМИ называют «газовым королем», ни разу не встретился следователь, хотя он готов ответить на любые вопросы, «дать пояснения по всему», «готов оправдаться».

Арашуков заявил суду, что «не знает, за что сидит», виновным он себя не считает.

Более того, газовик сообщил, что за несколько дней знал о предстоящем задержании, но не скрылся. В связи с этим он просил изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог, отмечает РИА Новости.

Однако Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда столицы, который арестовал Рауля Арашукова. Он останется в СИЗО до 30 марта.

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Рауль Арашуков — отец сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в ОПГ и двух убийствах.

Вместе с ним под стражей находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, среди которых племянник Арашукова-старшего. Еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе его зять.

7 февраля Мосгорсуд оставил под арестом сенатора Арашукова-младшего. На заседании он пожаловался, что его поместили в одну камеру с осужденным на 18 лет террористом.

Члена Совфеда задержали в ходе заседания верхней палаты парламента 30 января. Он обвиняется в организации убийств замглавы молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Его отцу вменяют создание ОПГ, похитившей с 2002 года природного газа у «Газпрома» на 31 миллиард рублей.

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Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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