Сенатор Арашуков пожаловался на отсутствие горячей воды в камере

Источник: РИА "Новости"

«Рауф Арашуков пожаловался членам ОНК на отсутствие горячей воды, так как вместе с отцом они переведены из карантина в двухместные камеры, к которым не подведена горячая вода», — сказал Мельников, который вместе с другими членами ОНК посетил Арашуковых в СИЗО 11 февраля.

По его словам, также сенатор и его отец обеспокоены тем, что их до сих пор не смогли посетить адвокаты. В частности, отметил Рауль Арашуков, защитник должен передать ему медицинские документы для медчасти.

«Сенатор действительно содержится с обвиняемым в совершении теракта и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, приговор в отношении которого в настоящее время обжалован и он ожидает апелляции. При этом Рауф Арашуков, который считает, что не должен находиться в камере с обвиняемым по данной категории, отмечает, что конфликтов между ними нет», — сказал представитель ОНК.

«Со своей стороны мы дали рекомендацию руководству СИЗО перевести кого-то из них в другую камеру, так как согласно федеральному закону, обвиняемые в терроризме должны содержаться отдельно от обвиняемых по другим категориям преступлений», — отметил собеседник агентства.

Арашуков-старший, как рассказал Мельников, также содержится в двухместной камере с обвиняемым в краже и организации преступного сообщества.

Арашуков-старший подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 30 марта.

За сутки до этого суд по ходатайству следствия заключил в СИЗО на два месяца члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, которому предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, а также двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).