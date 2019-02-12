Источник: в Барнауле шесть человек упали с трапа самолета

«Самолет авиакомпании “Уральские авиалинии” должен был вылететь из Барнаула в московский аэропорт Домодедово в 07.30 (03.30 мск). При посадке в самолет, во время того как пассажиры поднимались по трапу, он каким-то образом отошел и шесть человек упали», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, люди в основном получили ушибы, однако двое пассажиров были госпитализированы — один из них с переломом ноги, второй повредил спину.