Источник: в Барнауле шесть человек упали с трапа самолета
НОВОСИБИРСК, 12 фев — РИА Новости. Шесть человек упали с трапа самолета утром во вторник в Барнауле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
НОВОСИБИРСК, 12 фев — РИА Новости. Шесть человек упали с трапа самолета утром во вторник в Барнауле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«Самолет авиакомпании “Уральские авиалинии” должен был вылететь из Барнаула в московский аэропорт Домодедово в 07.30 (03.30 мск). При посадке в самолет, во время того как пассажиры поднимались по трапу, он
В свою очередь, представитель