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12 февраля, источник: РИА Новости

Падение людей с трапа в аэропорту Барнаула попало на видео

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Камеры наблюдения сняли момент обрушения трапа в аэропорту Барнаула. Видео опубликовано в паблике «Подслушано. Барнаул».

На кадрах видно, что конструкция ломается прямо под пассажирами, поднимающимися на борт «Уральских авиалиний». Шесть человек падает на землю.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным СК, госпитализированы четверо. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Известно, что трап, с которого упали люди, проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года, замечаний выявлено не было. Администрация аэропорта принесла свои извинения и начала служебное расследование.

6 человек упали с трапа самолета в аэропорту Барнаула
Во время загрузки произошла ошибка.
12 февраля© Ньюстюб
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