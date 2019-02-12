Падение людей с трапа в аэропорту Барнаула попало на видео
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Камеры наблюдения сняли момент обрушения трапа в аэропорту Барнаула. Видео опубликовано в паблике «Подслушано. Барнаул».
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Камеры наблюдения сняли момент обрушения трапа в аэропорту Барнаула. Видео опубликовано в паблике «Подслушано. Барнаул».
На кадрах видно, что конструкция ломается прямо под пассажирами, поднимающимися на борт «Уральских авиалиний». Шесть человек падает на землю.
По данным СК, госпитализированы четверо. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.
Известно, что трап, с которого упали люди, проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года, замечаний выявлено не было. Администрация аэропорта принесла свои извинения и начала служебное расследование.