Падение людей с трапа в аэропорту Барнаула попало на видео

На кадрах видно, что конструкция ломается прямо под пассажирами, поднимающимися на борт «Уральских авиалиний». Шесть человек падает на землю.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-61275353&id=456239737&hash=6cf628c5d0e78866&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным СК, госпитализированы четверо. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.