В Японии украли 400-летнее дерево бонсай стоимостью почти $100 тысяч

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Сад принадлежит Сейдзи Иимуре. Его семья выращивает деревья бонсай уже пять поколений. Жертвы ограбления считают, что преступники хорошо разбираются в искусстве бонсай, потому что из трех тысяч деревьев выбрали самые дорогие экземпляры. Всего ущерб оценили в 13 млн иен ($ 118 000). На черном рынке за них можно получить гораздо больше.

Жена мастера Фуюми Иимура сказала, что семья относилась к деревьям, как к детям. Она попросила воров ухаживать за ними и регулярно поливать. Иимура добавила, что деревья проживут дольше владельцев при должной заботе.

Самый ценный экземпляр — 400-летний можжевельник сорта симпаку. Его предки Иимуры нашли на склоне горы еще в XVII веке. Мастера столетиями делали из дерева произведение искусства. На момент кражи симпаку был около метра в высоту и 70 сантиметров в ширину.

Газета «Асахи Симбун» написала, что семья Иимура держала сад открытым, чтобы люди могли любоваться на деревья. Самый ценный образец в коллекции тоже не охранялся. Теперь семья Иимура собирается усилить меры безопасности.