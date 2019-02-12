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12 февраля, источник: ТАСС

Попавший на видео экипаж ДПС отстранен от сопровождения кортежа владимирского губернатора

ВЛАДИМИР, 12 февраля. /ТАСС/. Руководство УМВД по Владимирской области отстранило экипаж ДПС от сопровождения машины губернатора Владимира Сипягина после попавшего на видео инцидента с опасным поведением на дороге и хамским отношением к другим участникам движения, сообщается на сайте УМВД.

На размещенной в интернете записи видно, как патрульная машина, сопровождающая губернатора в рабочую поездку в Вязники, сигналя, резко тормозит перед другими автомобилями, виляет на трассе. После этого водитель полицейского экипажа допустил оскорбления в адрес проезжающего рядом водителя.

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«По факту опубликованного 11 февраля на ряде интернет-ресурсов видео с участием сотрудников Госавтоинспекции начальником УМВД России по Владимирской области генерал-майором полиции В. П. Кукушкиным назначено проведение служебной проверки в целях установления всех обстоятельств инцидента. В настоящее время экипаж ДПС, осуществлявший сопровождение, отстранен от выполнения данных обязанностей», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет проверена версия о возможном давлении на сотрудников ГИБДД со стороны пассажиров сопровождаемого автомобиля. С личным составом дорожно-патрульной службы региона проведены дополнительные инструктажи, посвященные неукоснительному выполнению требований к сопровождению транспорта патрульными автомобилями. «Если по результатам проверки в действиях сотрудников будут выявлены нарушения, к виновным будут применены меры дисциплинарного воздействия», — отмечается в сообщении.

За последнее время это уже второй инцидент, связанный с поведением владимирских полицейских. 10 февраля после публикации видеозаписи, на которой полицейские для задержания перегородили дорогу машинами обычных граждан, была начата служебная проверка, в регион направлена комиссия Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

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