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12 февраля, источник: Mail.ru Новости

Ученые предсказали скорое вымирание всех насекомых на Земле

Мы можем считать насекомых вредителями, но они играют важную роль на планете: являются пищей для многих животных, опыляют растения и перерабатывают вещества.

Свежий научный обзор, опубликованный в Biological Conservation, говорит о резком сокращении популяций насекомых во всем мире — на 40%.

Фактически это шестое крупное вымирание на планете, которое оказывает колоссальное влияние на другие формы жизни, пишут ученые.

В октябре 2018 года немецкая исследовательская группа объявила, что популяция насекомых в стране сократилась на 77% в период с 1989 по 2016 год. Исследователи из Пуэрто-Рико сообщили об аналогичном сокращении по сравнению с 1970-ми годами. Обзор в Biological Conservation доказывает, что это не локальные, а глобальные тенденции.

Кроме того, что популяции уменьшились на 40%, треть видов насекомых на Земле находится под угрозой полного исчезновения. Биомасса насекомых на планете сокращается на 2,5% в год.

Это очень быстро. Через 10 лет у нас будет на четверть меньше, через 50 лет останется только половина, а через 100 лет насекомых не будет вовсе.
Франсиско Санчес-Байо 
профессор Сиднейского университета

Насекомые составляют самую многочисленную и (разнообразную по видам) группу животных в мире и играют очень важную роль в экосистемах. Поэтому такое сокращение нельзя игнорировать, говорят исследователи. Оно должно побудить правительства всех стран мира к решительным действиям по предотвращению катастрофического коллапса природных экосистем.

«Основной причиной вымирания насекомых является интенсификация сельского хозяйства, — сказал Санчес-Байо. — Это подразумевает ликвидацию деревьев и кустарников, которые обычно окружают поля, так что получаются голые поля, которые обрабатываются синтетическими удобрениями и пестицидами».

В регионах, где нет сельскохозяйственной практики, насекомые все равно вымирают из-за изменения климата и повышений температуры. Особенно это заметно в тропиках.

Исследователи призывают менять способы ведения сельского хозяйства, сокращать использование пестицидов и применять экологически безопасные подходы. Это позволит спасти пищевую цепочку, которая дает нам ресурсы для существования.

Если подход не изменится, мир останется без насекомых уже через несколько десятилетий.

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