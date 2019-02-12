Помощницу стоматолога поймали на краже драгоценностей у пациентов под наркозом
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38-летняя женщина устроилась в стоматологическую клинику в конце января. Обе кражи, о которых известно полиции, произошли вскоре после этого. Хотя пациенты, которых она обокрала, были в сознании, они не замечали исчезновения украшений, пока не покинули клинику.
Похищенные драгоценности нашли в местных ломбардах. 8 января женщину арестовали и обвинили в крупной краже и хранении краденого. После ареста ее уволили из стоматологической клиники. К тому времени она проработала там около двух недель.