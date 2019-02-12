Помощницу стоматолога поймали на краже драгоценностей у пациентов под наркозом

38-летняя женщина устроилась в стоматологическую клинику в конце января. Обе кражи, о которых известно полиции, произошли вскоре после этого. Хотя пациенты, которых она обокрала, были в сознании, они не замечали исчезновения украшений, пока не покинули клинику.