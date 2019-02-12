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12 февраля, источник: Lenta.Ru

Директора российской школы наказали за урок «по понятиям»

Суд признал виновным директора школы в селе Первомайское Приморского края, где детей сняли с уроков, чтобы трое местных жителей рассказали им «по понятиям» о половом воспитании. Об этом во вторник, 12 февраля, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Директор образовательной организации […] подвергнут судом административному штрафу в размере 30 тысяч рублей», — заявили в прокуратуре, отметив, что было нарушено право детей на образование, так как их вызвали на беседу во время уроков.

Кроме того, выговор получил начальник управления образования администрации Михайловского района.

Было установлено, что проводившие «лекцию» лица не имеют отношения к органам профилактики правонарушений, не обладают специальными познаниями в данной сфере, и поэтому не могут проводить с детьми такого рода беседы.

«В соответствии с представленными в прокуратуру материалами один из так называемых лекторов не привлекался к уголовной ответственности, двое других считаются юридически несудимыми», — пояснили в ведомстве.

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23 января сообщалось, что бывший директор школы Александр Ухаботин (ныне глава Сунятсенского сельского поселения) пригласил в учреждение «местных бандитов», которых «знают все», чтобы те провели урок с мальчиками, обучающимися в классах с пятого по седьмой.

Со ссылкой на слова школьников сообщалось, что с ними грубо разговаривали, в том числе нецензурно, объясняя, как жить «по понятиям», чего делать и не делать, и предупредили о недопустимости гомосексуальных отношений. «В конце всего этого детям запретили рассказывать даже учителям, на чем они присутствовали и о чем с ними разговаривали! Очень строго детям запретили рассказывать родителям! Даже те дети, которые действительно с родителями в очень близких отношениях, вчера никто ничего не сказал дома», — написал один из пользователей портала Pikabu. Позже он добавил, что ситуацию решили замять.

При этом и.о. главы Михайловского района Петр Зубок заявил, что «лекторы» не являются криминальными авторитетами. По его словам, инцидент обсудили на собрании с участием директора школы, местного участкового и представителей районного отдела народного образования.

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23 января© Ньюстюб
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