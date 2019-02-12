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12 февраля, источник: Коммерсантъ

Курский чиновник пригрозил взорвать больницу, чтобы ускорить прием

Управление МВД России по Курской области возбудило уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ) против сотрудника одного из коммунальных подразделений администрации города Щигры Алексея Гончарова, угрожавшего взорвать районную больницу.

Источник: Официальный сайт муниципального образования "Город Щигры"

Как пояснили в пресс-службе УМВД, информация об угрозе поступила в полицию утром 11 февраля: «Она была проверена и подтверждения не нашла. Личность звонившего установлена, он был доставлен в правоохранительные органы. Подозреваемый пояснил, что сделал заведомо ложное сообщение, будучи недовольным работой лечебного учреждения». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, чиновник пригрозил взорвать больницу из-за того, что там якобы отказались принять его мать. В областном комитете здравоохранения пояснили, что у женщины была легкая вирусная инфекция и в госпитализации она не нуждалась.

На прошлой неделе из-за информации об угрозе взрывов в нескольких регионах России эвакуировали торговые центры, социальные и административные учреждения. На местах работали сотрудники полиции, ФСБ и МЧС. В большинстве случаев сообщения о минировании поступали по электронной почте. Ни одна из угроз не подтвердилась.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Россию накрыло ложными сообщениями о минировании».

Андрей Прах, Воронеж

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