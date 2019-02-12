Курский чиновник пригрозил взорвать больницу, чтобы ускорить прием

Как пояснили в пресс-службе УМВД, информация об угрозе поступила в полицию утром 11 февраля: «Она была проверена и подтверждения не нашла. Личность звонившего установлена, он был доставлен в правоохранительные органы. Подозреваемый пояснил, что сделал заведомо ложное сообщение, будучи недовольным работой лечебного учреждения». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, чиновник пригрозил взорвать больницу из-за того, что там якобы отказались принять его мать. В областном комитете здравоохранения пояснили, что у женщины была легкая вирусная инфекция и в госпитализации она не нуждалась.