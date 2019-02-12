«Боимся выходить»: в Приморье нашествие амурских тигров
Амурские тигры выходят в населенные пункты Приморья в поисках корма.
Амурские тигры выходят в населенные пункты Приморья в поисках корма.
Амурские тигры начали массово выходить к людям в Приморье, появляясь в населенных пунктах. Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность и отказываться от прогулок в темное время суток.
Приморский край переживает нашествие амурских тигров — занесенных в Красную книгу хищных животных, обитающих преимущественно в предгорьях
Также жертвами тигров становятся собаки. Обычно визиты хищников к людям обусловлены обеднением кормовой базы в привычном ареале обитания и необходимостью искать новые источники пропитания. Нынешняя зима выдалась во многих районах Приморья необычайно малоснежной. На юге региона снежный покров так до сих пор и не был сформирован.
В некоторых населенных пунктах активность хищников уже практически спровоцировала режим ЧП. Например, в селе Мельничном Красноармейского района местная администрация распространила предупреждение, призывающее население проявлять бдительность.
«Уважаемые граждане, будьте предельно осторожными в лесу, на реке Большая Уссурка, а также в черте поселка, — говорится в тексте сообщения, копии которого расклеены у магазинов, на столбах и в других людных местах. — Откажитесь от пешеходных прогулок в вечернее и ночное время. Не оставляйте детей на улице без присмотра!».
В случае обнаружения
«Тигры спокойно ходят по жилым дворам, следы были также замечены у школы. Уже недели две звери шарахаются по селу. Сколько их точно, сказать пока сложно. Одна из особей задавила изюбря», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Наталья Денисова.
Люди активно делятся новыми данными о тиграх в соцсетях. Так, в том же Мельничном, как утверждают очевидцы, следами животных «истоптано все кладбище». «Ужас! Надо требовать, чтобы
«Несколько тигров ходят и по территории деревни, и вокруг нее, — отметила Наталья Колесникова из Мельничного в разговоре с “Газетой.Ru”. — Один даже забрался к нам во двор. Дети боятся выходить из дома, так как следы тигра буквально повсюду — в том числе вдоль нашей дорожки, затем до самой школы и у кочегарки, на пилораме. К нам приезжали егеря, сказали, что тигры никого не тронут, и сами уйдут. Детские секции таэквондо и танцев отменили, потому что по вечерам никто не выходит на улицу. Боимся отпускать детей одних. Администрация предупредила, чтобы никто не гулял в вечернее время».
Тем временем в других районах Приморья уже зафиксированы случаи встреч тигров с людьми. До серьезных инцидентов, впрочем, пока не доходило: один из зверей, поняв, что спрятаться за сугробом не получится, притворился деревом. Люди запечатлели красавца на видео из проезжающей мимо машины.
Кроме того, на текущей неделе стало известно, что самый популярный тигр страны по кличке Амур, прославившийся благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, будет передан в дар администрации Приморского края. С 2012 года хищник проживал в приморском
Со своей миссией Амур справился: от тигрицы Уссури у него родился тигренок Шерхан.
Дебаты по поводу нового места жительства представителя семейства кошачьих разгорелись после окончания срока аренды. Амура планировалось отправить в Краснодар, что вызвало резкую критику директора
«Мы долго изучали все “за” и “против” и пришли к выводу, что единственным оптимальным вариантом, при котором тигр не будет испытывать стресс, пока между собой спорят люди, — будет возможность закрепить его юридически на той территории, где он находится сегодня», — написал в Instagram хабаровский губернатор Сергей Фургал.
Эти животные забираются даже в подъезды многоквартирных домов, чему уже имеется множество видеосвидетельств. По словам специалистов, нашествие медведей произошло