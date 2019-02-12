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12 февраля, источник: Газета.Ру

«Боимся выходить»: в Приморье нашествие амурских тигров

Амурские тигры выходят в населенные пункты Приморья в поисках корма.

Амурские тигры начали массово выходить к людям в Приморье, появляясь в населенных пунктах. Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность и отказываться от прогулок в темное время суток. Из-за внезапной угрозы закрываются детские секции.

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Приморский край переживает нашествие амурских тигров — занесенных в Красную книгу хищных животных, обитающих преимущественно в предгорьях Сихотэ-Алиня и в лесных массивах по берегам рек Амур и Уссури. В нынешнем феврале животные массово выходят к населенным пунктам, что им обычно не свойственно, и нападают на домашний скот.

Также жертвами тигров становятся собаки. Обычно визиты хищников к людям обусловлены обеднением кормовой базы в привычном ареале обитания и необходимостью искать новые источники пропитания. Нынешняя зима выдалась во многих районах Приморья необычайно малоснежной. На юге региона снежный покров так до сих пор и не был сформирован.

Не исключено, выход тигров к цивилизации спровоцирован именно природным фактором — сбились привычные жизненные ритмы.

В некоторых населенных пунктах активность хищников уже практически спровоцировала режим ЧП. Например, в селе Мельничном Красноармейского района местная администрация распространила предупреждение, призывающее население проявлять бдительность.

«Уважаемые граждане, будьте предельно осторожными в лесу, на реке Большая Уссурка, а также в черте поселка, — говорится в тексте сообщения, копии которого расклеены у магазинов, на столбах и в других людных местах. — Откажитесь от пешеходных прогулок в вечернее и ночное время. Не оставляйте детей на улице без присмотра!».

В случае обнаружения каких-либо признаков появления хищника, предлагается немедленно сообщить в администрацию.

«Тигры спокойно ходят по жилым дворам, следы были также замечены у школы. Уже недели две звери шарахаются по селу. Сколько их точно, сказать пока сложно. Одна из особей задавила изюбря», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Наталья Денисова.

Люди активно делятся новыми данными о тиграх в соцсетях. Так, в том же Мельничном, как утверждают очевидцы, следами животных «истоптано все кладбище». «Ужас! Надо требовать, чтобы что-то предпринимали!» — пишут жители.

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«Несколько тигров ходят и по территории деревни, и вокруг нее, — отметила Наталья Колесникова из Мельничного в разговоре с “Газетой.Ru”. — Один даже забрался к нам во двор. Дети боятся выходить из дома, так как следы тигра буквально повсюду — в том числе вдоль нашей дорожки, затем до самой школы и у кочегарки, на пилораме. К нам приезжали егеря, сказали, что тигры никого не тронут, и сами уйдут. Детские секции таэквондо и танцев отменили, потому что по вечерам никто не выходит на улицу. Боимся отпускать детей одних. Администрация предупредила, чтобы никто не гулял в вечернее время».

Тем временем в других районах Приморья уже зафиксированы случаи встреч тигров с людьми. До серьезных инцидентов, впрочем, пока не доходило: один из зверей, поняв, что спрятаться за сугробом не получится, притворился деревом. Люди запечатлели красавца на видео из проезжающей мимо машины.

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Кроме того, на текущей неделе стало известно, что самый популярный тигр страны по кличке Амур, прославившийся благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, будет передан в дар администрации Приморского края. С 2012 года хищник проживал в приморском Сафари-парке в качестве участника программы по размножению, однако принадлежал Хабаровскому краю.

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Со своей миссией Амур справился: от тигрицы Уссури у него родился тигренок Шерхан.

Дебаты по поводу нового места жительства представителя семейства кошачьих разгорелись после окончания срока аренды. Амура планировалось отправить в Краснодар, что вызвало резкую критику директора Сафари-парка Дмитрия Мезенцева, заявившего о рисках разлучения пары и переселения тигра из привычной среды.

«Мы долго изучали все “за” и “против” и пришли к выводу, что единственным оптимальным вариантом, при котором тигр не будет испытывать стресс, пока между собой спорят люди, — будет возможность закрепить его юридически на той территории, где он находится сегодня», — написал в Instagram хабаровский губернатор Сергей Фургал.

Одновременно населенные пункты архипелага Новая Земля, административно относящегося к Архангельской области, заполонили белые медведи.

Эти животные забираются даже в подъезды многоквартирных домов, чему уже имеется множество видеосвидетельств. По словам специалистов, нашествие медведей произошло из-за изменения климата, а именно сокращения площади льдов, и поведения людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора.

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