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18:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Эль Чапо признан судом США виновным по всем 10 обвинениям. Ему грозит пожизненное

Мексиканского наркобарона Хоакина «Коротышку» Гусмана, которого называют самым известным преступником современности, признали виновным по всем 10 обвинениям в его адрес.

Бруклинский федеральный суд на протяжении четырех месяцев рассматривал обвинения в адрес Гусмана, который в прошлом возглавлял мексиканский наркокартель «Синалоа».

По версии обвинения, Гусман несет ответственность за контрабанду 155 тонн кокаина в США в течение 25 лет, а также других наркотиков — в частности, метамфетамина и марихуаны.

61-летний Гусман оставался самым разыскиваемым преступником в США на протяжении более 20 лет и первым после Аль Капоне в 2013 году был назван чикагской Комиссией по уголовным преступлениям «врагом общества номер один».

Гусмана арестовали в январе 2016 года и накануне инаугурации Дональда Трампа экстрадировали в США. Процесс, за которым следила вся страна, длился 11 недель. Адвокаты Гусмана уверяли, что он не более чем «козел отпущения», а за наркоторговлей стоят другие люди, которые уйдут безнаказанными.

Кто он?

Гусман родился в 1957 году в семье фермеров. Его первый связанный с наркобизнесом опыт пришелся на время работы на полях марихуаны и опийного мака.

Своего рода практику он проходил у главаря картеля «Гвадалахара» Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо, известного как Крестный отец. Гусман отвечал за контакты с колумбийскими наркодилерами.

Его карьера быстро пошла в гору, и в конце 1980-х годов он основал собственный картель «Синалоа», на который приходилась четверть всего наркотрафика в США через Мексику.

Эль Чапо регулярно сбегал из мексиканских тюрем. В 2001 году он сбежал из особо охраняемой тюрьмы, подкупив тюремных служащих и спрятавшись в корзине для грязного белья.

«Коротышка» был на свободе до 2014 года, когда его задержали в одном из отелей курорта Масатлан. Уже тогда Гусман был персонажем местных легенд. Говорили, что он прячется в Гватемале, Боливии, Аргентине и США.

В конце января 2014 года было обьявлено, что американский испаноязычный телеканал Univisuon купил права на съемку сериала «Наркобарон» о жизни Гусмана.

2014 год - Эль Чапо задержали, узнав по старым фотографиям

В тюрьме Гусман в очередной раз пробыл недолго. В 2015 году он сбежал из тюрьмы «Альтиплано» по подземному тоннелю длиной более километра, который был прорыт из душевого отделения. По делу об организации этого побега было арестовано шесть человек.

На этот раз Гусман пробыл на воле всего полгода. В январе 2016-го его задержали в прибрежном городе Лос-Мочис в родном штате Синалоа на северо-западе Мексики и доставили обратно в «Альтиплано».

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В январе 2017 года Гусмана экстрадировали в США. Он предстал перед судом Нью-Йорка и не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

В очереди на Эль Чапо

На процессе, который длился три месяца, выступили 56 свидетелей. 14 из них сами были преступниками, но потом начали сотрудничать со следствием в обмен на смягчение своей участи.

Судебный процесс над «врагом общества номер один» освещали все ведущие СМИ. Закрытых процессов в США практически не бывает, и часть судебного зала всегда отведена для публики, но чтобы попасть на Эль Чапо, требовалось занять очередь с раннего утра. Утечки информации о процессе изобиловали мрачными деталями.

Жена «Коротышки» Эмма Коронель тоже была на процессе

Прокуратура рассекретила ряд документов, в которых свидетель обвинения, закодированный как CW1, показывает, что Эль Чапо насиловал несовершеннолетних девушек, иногда 13-летних, и называл их «витаминками», поскольку они, по его словам, «давали ему жизнь».

Алекс Сифуэнтес, в прошлом правая рука Эль Чапо, показал на следствии, что, когда он жил с Эль Чапо в 2007—2008 гг.…, они насиловали несовершеннолетних девушек, чьи фотографии им присылала сообщница подсудимого, известная как Мария-сводница. Они заказывали приглянувшихся им девушек и платили своднице за каждую по 5 тысяч долларов.

По словам Сифуэнтеса, он помогал Эль Чапо одурманивать жертв, подмешивая белый порошок им в бокалы. Сам он признался, что спал с 15-летними.

Сифуэнтес также заявил, что наркокартель «Синалоа» регулярно подкупал политиков. По его показаниям, президент Мексики Энрике Пенья Ньето получил от «Коротышки» выплату в сто миллионов долларов.

Эль Чапо признан виновным по десяти пунктам обвинения. Как не раз говорили комментаторы, вероятнее всего, его ждет пожизненное заключение. США обещали Мексике не казнить наркобарона.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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