Раскрыты новые подробности в деле о трагедии группы Дятлова

Во второй части дискуссии гости обсудили личность одного из самых неоднозначных членов экспедиции — Семена Золотарева, причастность народа манси к трагедии, а также привели аргументы «за» и «против» влияния природных явлений на печальный исход экспедиции.

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В студии программы «Пусть говорят» вновь обсудили новые подробности, связанные с расследованием загадочной гибели туристов на перевале Дятлова, — спустя 60 лет после трагического инцидента произошедшее по-прежнему остается настоящей загадкой.

Вторая часть ток-шоу выстроилась вокруг личности Семена Золотарева — самого старшего участника экспедиции, фронтовика и преподавателя физкультуры. Известно, что тело члена группы долгое время пролежало в ручье, из-за чего стало неузнаваемым даже для его родных. Однако на руках у усопшего были обнаружены странные наколки, которых никто не видел при жизни.

Кроме того, по словам главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина, в биографии у Золотарева также полно «противоречий».

Он отметил, что, хотя по документам участник группы Дятлова числился как Семен, он просил называть его Александром, что удивило присутствующих в студии.

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Репортер добавил, что в найденных архивах сказано, что он был удостоин многих наград, однако после проведенного расследования выяснилось, что некоторые из перечисленных «регалий» ему вовсе не принадлежали.

К Сунгоркину присоединилась журналистка «КП» Наталья Варсегова, которая также поведала новые подробности о загадочном Семене. По ее словам, несостыковки в деле учителя физкультуры вызвали большие подозрения, в связи с чем редакция обратилась к родственникам погибшего, которые дали согласие на проведение эксгумации.

Были проведены две медэкспертизы, в ходе которых взяли образцы останков погибшего.

Оказалось, что по результатам одной из них родство с близкими Семена установлено не было, а значит, как заметил ведущий Дмитрий Борисов, в могиле мог быть захоронен кто-то другой.

Варсегова, в свою очередь, добавила, что могила, в которой якобы захоронен Золотарев, на самом деле зарегистрирована не на его имя.

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В студии передачи появилась падчерица Семена, которая рассказала о «жестком» характере отца. Она также отметила, что татуировок на теле Золотарева никогда не было.

«Он был очень жесткий. У меня в памяти осталось очень много неприятных эпизодов, связанных с этим человеком. Это была детская обида Он все время требовал какой-то дисциплины», — призналась женщина.

Среди гостей программы был Анатолий Степочкин — водитель тягача в тех самых злополучных краях, в которых в 1959 году погибла тургруппа. По его утверждениям, в то время он встретил представителя народа манси, который поведал ему шокирующую историю. Проезжая мимо палатки, Степочкин увидел выходящего из нее человека, с которым у него затем завязался долгий разговор. Он рассказал ему о девяти туристах, осквернивших их святое место, находившееся в пещере, куда манси приносили жертвоприношения.

«Туристы разграбили наше святое место. Шаманы узнали об этом, собрали охотников и выследили их. Когда [предположительно участники группы Дятлова] легли спать, они подошли к палатке и пустили дурман. Через какое-то время их всех убили, — процитировал местного Анатолий. — Раз сделали нам зло — мы и ответили злом».

Ведущий ток-шоу заметил, что версия причастности народа манси к трагедии в ночь на 2 февраля 1959 года в районе горы Холатчахль на Северном Урале ранее не раз выдвигалась следствием, однако впоследствии была признана недействительной. «Я думаю это [предположение] — по разделу народных мифов», — подчеркнул Сунгоркин.

В студии появился и представитель народа манси Валерий Анямов, чей отец участвовал в поисках группы Дятлова.

«Я тогда маленький был, но единственное, что запомнил, когда нашли трупы, цвет их тел был красный. Тогда к ним приставили охрану, что показалось мне немного странным: от кого надо было охранять эти трупы?» — задался вопросом гость.

Он также подтвердил информацию Борисова, что манси видели, как после того, как группа Дятлова поднялась в гору, за ними якобы последовали военные.

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Среди участников дискуссии был представлен Евгений Буянов, автор книги «Тайна гибели Дятлова». Появление гостя вызвало ажиотаж в студии, так как сказанное исследователем многим показалось абсурдным. Он заявил, что «никакого криминала» в деле о трагедии тургруппы не было. По словам Буянова, существуют две причины произошедшего: одна связана с неосторожностью участников экспедиции и сходом снежного обвала на палатку, а другая — «мощнейший арктический циклон».

Заявления Евгения спровоцировали спор в студии. Некоторые засомневались в достоверности приведенных им аргументов: как отметил один из гостей, если причина гибели действительно кроется в лавине, то каким образом можно объяснить тот факт, что участники экспедиции выбежали «голыми из палатки».