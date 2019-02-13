Появилось видео об «угодьях» Цеповяза в амурской колонии

На кадрах представлены «угодья с отдельной калиткой», пасекой, огородом и беседкой прямо на территории исправительного учреждения.

По словам автора роликов о быте заключенного, «усадьба» Цеповяза продолжается и за пределами колонии.

«Хорошая усадьба: пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3», — отметил он.

Цеповяз осужден на 20 лет по делу об убийстве 12 человек бандой Сергея Цапка в станице Кущёвская, совершенном осенью 2010 года. Он отбывает наказание в колонии строгого режима.