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06:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Друзь открестился от жульничества на «Кто хочет стать миллионером?»

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь ответил на обвинения главного редактора телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера о попытке подкупа. Его слова приводит РБК.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил Друзь, Бер предложил предоставить ему ответы на вопросы взамен на выплату части главного денежного приза телевикторины (3 миллиона рублей). Магистр утверждает, что «удивился и даже восхитился этой наглости» и решил проверить главного редактора программы. «И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — заверил магистр.

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По его словам, другой участник съемки «Кто хочет стать миллионером?», магистр «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев был в курсе провокации со стороны Бера. Оба знатока приняли решение «довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству “Миллионера”». На последний вопрос Друзь и Сиднев дали заведомо неправильный ответ.

«Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заключил он.

12 февраля главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался подкупить его. По его словам, знаток хотел заранее получить все вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз во время викторины.

Ведущий телепередачи Дмитрий Дибров встал на сторону Друзя и рассказал, что не заметил ничего подозрительного в поведении магистра во время записи программы. Также он отметил, что магистр «меньше всех» способен на подобное мошенничество. Первый канал проверит заявление Бера.

Александр Друзь предлагал откат редактору «Кто хочет стать миллионером?»
Во время загрузки произошла ошибка.
12 февраля© Ньюстюб
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