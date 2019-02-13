Друзь открестился от жульничества на «Кто хочет стать миллионером?»

Источник: РИА "Новости"

Как заявил Друзь, Бер предложил предоставить ему ответы на вопросы взамен на выплату части главного денежного приза телевикторины (3 миллиона рублей). Магистр утверждает, что «удивился и даже восхитился этой наглости» и решил проверить главного редактора программы. «И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — заверил магистр.

По его словам, другой участник съемки «Кто хочет стать миллионером?», магистр «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев был в курсе провокации со стороны Бера. Оба знатока приняли решение «довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству “Миллионера”». На последний вопрос Друзь и Сиднев дали заведомо неправильный ответ.

«Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заключил он.

12 февраля главный редактор телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался подкупить его. По его словам, знаток хотел заранее получить все вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз во время викторины.