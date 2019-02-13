Сотрудники ФСБ и ФНС пришли в крупные агрохолдинги из-за возможной неуплаты налогов

По его словам, действия силовиков связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением (неуплатой) сумм НДС, а также несоблюдением хозяйствующими субъектами договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Работа проводится в 13 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

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Как сообщалось, Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции была подписана крупными экспортерами и производителями зерна в прошлом году и нацелена на то, чтобы все участники оборота сельхозпродукции добросовестно несли налоговое бремя, все торговые операции осуществлялись прозрачными методами и исключали многоступенчатый процесс перепродажи сельхозпродукции, а также чтоб сформировалось нетерпимое отношение к компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов.

Необходимость подписания хартии возникла в связи с тем, что часть сельхозпроизводителей выплачивает так называемый единый сельхозналог, который не предусматривает выплату НДС. Остальные платят НДС по ставке 10%. Поскольку при экспортных операциях НДС возвращается, его неплательщики прибегают к различным схемам получения этих средств, привлекая зачастую многочисленных посредников. Ежегодные потери бюджета от этого оцениваются в 65 млрд рублей в год, подсчитали в Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции (НАЭСП).

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Ассоциация добросовестных участников рынка вместе с Общественной палатой создали информационный ресурс, который будет информировать участников рынка о лицах, имеющих, по данным системы АСК НДС-2 (новый сервис ФНС для проверки вычетов НДС), признаки несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС. Он позволит участникам рынка принимать обоснованные решения о выборе контрагента, получить возможность оперативного урегулирования «разрыва». Это даст возможность снизить риск налоговых претензий.