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12:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Заключенный в США хотел сбежать, но провалился сквозь потолок

В США заключенный Блейз Айерс провалился сквозь потолок во время неудачной попытки бегства.

Преступнику удалось ускользнуть от охраны, когда его вели в камеру. Блейз залез в вентиляционную шахту, но уже через несколько минут конструкция не выдержала, и он рухнул через потолок прямо в приемную.

Охране пришлось применить электрошок, так как заключенный, несмотря на неудачу, никак не хотел сдаваться.

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