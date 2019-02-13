Заключенный в США хотел сбежать, но провалился сквозь потолок
В США заключенный Блейз Айерс провалился сквозь потолок во время неудачной попытки бегства.
В США заключенный Блейз Айерс провалился сквозь потолок во время неудачной попытки бегства.
Преступнику удалось ускользнуть от охраны, когда его вели в камеру. Блейз залез в вентиляционную шахту, но уже через несколько минут конструкция не выдержала, и он рухнул через потолок прямо в приемную.
Охране пришлось применить электрошок, так как заключенный, несмотря на неудачу, никак не хотел сдаваться.