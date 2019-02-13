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14:13 (мск), источник: Ведомости

ФСБ проводит обыски в российских агрохолдингах

Вместе с налоговиками спецслужба ищет доказательства незаконного возмещения НДС.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проводят обыски и выемку документов в крупных российских агрохолдингах сразу в нескольких регионах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Это может быть связано с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением (неуплатой) сумм НДС, а также несоблюдением хозяйствующими субъектами договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, говорит собеседник агентства.

Источник «Ведомостей» в спецслужбах подтвердил, что сотрудники ФСБ и ФНС в нескольких регионах изымают документацию в нескольких крупных агрохолдингах в целях выявления схем ухода от уплаты налогов.

ФНС подтвердила проведение совместных работ с ФСБ в 13 регионах.

Налоговая служба с 2017 г. ведет отраслевой проект по пресечению схем необоснованной налоговой оптимизации в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, в том числе схем необоснованного возмещения сумм НДС при экспорте зерновой продукции, говорит представитель ФНС.

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Зерно устало ехать

В некоторых региональных офисах компании находятся представители правоохранительных органов, подтвердил «Ведомостям» представитель «Черкизово». Сейчас компания тесно сотрудничает с контролирующими органами и предоставляет все необходимые документы, заверил он. Все свои операции «Группа Черкизово» ведет на территории России и, соответственно, в полном объеме и своевременно всегда выплачивает все налоги и сборы. Компания не только является добросовестным налогоплательщиком, но и сотрудничает с ФНС, является членом Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, подписанной в 2017 г. «Это плановая проверка наших контрагентов в рамках деятельности хартии» — заверил он.

Кроме того, проведение обысков официально подтвердила «Русагро». «Ничего странного мы в этом не видим. Документы предоставляем», — сказал гендиректор компании Максим Басов.

«Магнитогорская птицефабрика» подтвердила «РИА Новости» проведение обысков. Силовики пришли также в московский и региональный офис компании «Настюша», говорит источник РБК. Кроме того, обыски затронули еще «Волховский комбикормовый завод» и Синявинскую птицефабрику, уточняет собеседник 78.ru. По данным Ura.ru, проверка идет и на птицефабрике «Челябинская».

По данным «Интерфакса, обыски проходят всего в 13 регионах России, пишет «Интерфакс»: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

ФСБ и ФНС поставили в известность Российский зерновой союз о проведении обысков, сказал РБК его президент Аркадий Злочевский. Он не стал называть компании, где проходят обыски.

Читайте также: ФНС заявила о налоговых нарушениях на пяти «площадках» зернового рынка

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