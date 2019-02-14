Адвокат Арашукова разъяснила необходимость в переводчике

Источник: РИА "Новости"

«На самом деле Арашуков не просил предоставить переводчика, напротив, заявил следователю о том, что в переводчике не нуждается. (…) Переводчика навязал сам следователь!», — написала Ставицкая в Facebook.

По словам адвоката, Арашуков действительно заявлял, что ему непонятно обвинение и он не признает себя виновным.

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Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации из опасений, что он может скрыться. Журналистов в зал не пустили, заявив, что сенаторы решили обсудить вопрос в закрытом режиме. По словам источников, генпрокурор РФ Юрий Чайка зачитал положение о снятии с сенатора неприкосновенности, после чего его вывели из зала.

В Следственном комитете России сообщили, что в ходе допроса сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком, и потребовал переводчика, который был ему обеспечен.

Политика подозревают в причастности к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. 7 февраля Мосгорсуд отказал защите Рауфа Арашукова в освобождении подозреваемого из СИЗО.

Кроме того, был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в причастности к хищениям газа «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей. 31 января он был арестован на два месяца.

По этому делу также были арестованы шесть фигурантов, среди которых двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков. Еще трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.