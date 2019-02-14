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12:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Выданных из Венгрии россиян обвинили по американским материалам

Закончено дело о попытке продажи ПЗРК агентам спецслужбы США.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Владимира Любишина и его сына Владимира, обвиняемых в незаконном обороте оружия. Уголовное дело во многом было основано на материалах американских правоохранителей: сотрудники их спецслужбы, выдававшие себя за представителей мексиканской наркомафии, вели переговоры с господами Любишиными о продаже им переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), после чего власти США затребовали их экстрадиции. Венгрия выдала обвиняемых России, что вызвало крупный международный скандал.

Господам Любишиным ГСУ СКР предъявило обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222, а также ст. 30 и ч. 2 ст. 261.1 (незаконный оборот оружия, покушение на контрабанду оружия) УК РФ. Свою причастность к инкриминируемым им деяниям отец и сын не признали, отмечая, что основанием для их уголовного преследования стала провокация, устроенная агентами управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Ее целью, как сообщила «Ъ» представитель обвиняемых, Любишин-старший назвал попытку опорочить российских бизнесменов, работающих за границей, представив их преступниками.

Проживавшие в Венгрии господа Любишины попали в поле зрения местной полиции осенью 2016 года, после того как ей поступил запрос из США о выдаче россиян.

В нем указывалось, что летом того же 2016 года россияне пытались обменять на наркотики стоимостью $2 млн спецагентам DEA, действовавшим под видом мексиканских наркоторговцев, стрелковое оружие и несколько ПЗРК.

Это сообщение не удивило полицейских, поскольку до этого у них была информация, что Любишин-младший, являясь с 2010 года совладельцем магазина Pilis Hunting Store (впоследствии переименован в Pilis Defense Systems Kft), торговал со своим отцом списанным армейским вооружением. Но до поры до времени этот бизнес не вызывал вопросов у венгерских властей. Однако готовность господ Любишиных продать ПЗРК наркомафии всерьез обеспокоила полицию, поскольку американцы были уверены, что эти комплексы могут использоваться против вертолетов и самолетов DEA, участвующих в различных операциях.

В ноябре 2016 года господа Любишины были задержаны и с санкции суда помещены под предэкстрадиционный арест. Однако весной 2017 года в Венгрию поступил еще один запрос на их выдачу — из Генпрокуратуры РФ. К тому времени отцу и сыну Любишиным ГСУ СКР уже предъявило заочное обвинение по ч. 3 ст. 222 УК, а Басманный районный суд вынес постановления об их аресте после выдачи российской стороне. Чуть позже следственное управление ФСБ выдвинуло против господ Любишиных дополнительное обвинение — в покушении на контрабанду оружия. По нему в Венгрию также был направлен запрос о выдаче предполагаемых торговцев оружием.

Возможно, таким образом российские правоохранители пытались убедить венгерскую сторону в том, что они не менее серьезно собираются разобраться с обвиняемыми в случае их экстрадиции на родину.

На удивление американцев, венгры отклонили их требование о передаче предпринимателей, благодаря чему господам Любишиным удалось избежать судьбы торговца оружием Виктора Бута. Напомним, что в 2008 году те же агенты DEA вели с ним переговоры о закупке ПЗРК якобы для колумбийских повстанцев. В итоге господин Бут по требованию американской стороны был задержан полицией в Бангкоке, выдан в США, где в 2012 году его приговорили к 25 годам заключения.

На окончательном этапе уже российского следствия уголовное дело в отношении господ Любишиных было передано из ФСБ в СКР и соединено с ним в одно производство. В ближайшее время фигуранты скандального расследования приступят к ознакомлению со своим уголовным делом. Сколько в нем томов, до сих пор неизвестно, поскольку следователи пока не проинформировали об этом ни самих обвиняемых, ни их защиту.

Алексей Соковнин

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