Utair оправдалась за покупку россиянкой 13 билетов для двух детей-инвалидов

Источник: РИА "Новости"

Социальные службы и Российский детский фонд не связывались с перевозчиком. Об этом изданию Znak сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Без оповещения, пояснили в Utair, маломобильный пассажир сталкивается с нехваткой мест в салоне или высокой ценой на билеты.

Для безопасности перелета таких пассажиров на борту устанавливают носилки, которые необходимы при турбулентности, взлете и посадке. Приспособление весит 140 килограммов, на монтаж нужно время.

«Даже когда пассажир не предупреждает авиакомпанию заранее, она старается найти способ помочь. Например, на регистрацию рейса Москва — Самара пришел без предупреждения пассажир, у которого не сгибались ноги, и он мог лететь только лежа. Рейс больной пропустил, но мы смогли найти другой самолет в Самару (вместительный борт, чтобы никого не высаживать), демонтировать 12 сидячих мест и установить туда носилки за один час десять минут», — рассказали в Utair.