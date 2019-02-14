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07:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Utair оправдалась за покупку россиянкой 13 билетов для двух детей-инвалидов

В Utair не знали о перелете из Кургана в Москву матери-одиночки с сыновьями-инвалидами, которой пришлось купить 13 билетов.

Источник: РИА "Новости"

Социальные службы и Российский детский фонд не связывались с перевозчиком. Об этом изданию Znak сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Без оповещения, пояснили в Utair, маломобильный пассажир сталкивается с нехваткой мест в салоне или высокой ценой на билеты.

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Для безопасности перелета таких пассажиров на борту устанавливают носилки, которые необходимы при турбулентности, взлете и посадке. Приспособление весит 140 килограммов, на монтаж нужно время.

«Даже когда пассажир не предупреждает авиакомпанию заранее, она старается найти способ помочь. Например, на регистрацию рейса Москва — Самара пришел без предупреждения пассажир, у которого не сгибались ноги, и он мог лететь только лежа. Рейс больной пропустил, но мы смогли найти другой самолет в Самару (вместительный борт, чтобы никого не высаживать), демонтировать 12 сидячих мест и установить туда носилки за один час десять минут», — рассказали в Utair.

Ранее сообщалось, что жительнице Хабаровска пришлось заплатить за 13 авиабилетов, чтобы перевезти двоих детей-инвалидов после операции в Москву. Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России занялось расследованием случившегося.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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