Семен Слепаков госпитализирован в Москве
Известный российский артист Семен Слепаков был госпитализирован в одну из столичных больниц, сообщает 14 февраля телеканал РЕН ТВ.
Известный российский артист Семен Слепаков был госпитализирован в одну из столичных больниц, сообщает 14 февраля телеканал РЕН ТВ.
По информации журналистов, у него возникли проблемы с сердцем, потребовалось небольшое хирургическое вмешательство.
Уточняется, что проблемы были обнаружены давно, но только сейчас артист решил пройти курс лечения.
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