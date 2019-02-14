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14:30 (мск), источник: Интерфакс

В двух городах Кузбасса выпал черный снег

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Прокурорская проверка организована после появления в СМИ информации о черном снеге, который выпал на улицах города Прокопьевска, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области в четверг.

«На прошлой неделе в СМИ были опубликованы материалы о том, что на обогатительной фабрике “Прокопьевская” произошел выброс угольной пыли. Организована проверка, которая определит, были ли превышены нормы загрязнения», — сказал представитель ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.

В тоже время заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на прошедшей в четверг пресс-конференции, комментируя ситуацию с черным снегом, выпавшем в Прокопьевске и Киселевске, заявил, что помимо обогатительной фабрики причиной загрязнения могли стать и котельные.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не только ОФ вносит свою лепту (…), но и угольные котельные, и транспорт, и предприятия. Есть такая проблема, она присутствует во всех населенных пунктах, где сложились неблагоприятные метеоусловия. (…) В свое время развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство из них на угле и надо понимать, что после его сжигания остается много побочных продуктов, которые вылетают в трубу и оседают на наших улицах», — сказал Панов.

Также он сообщил, что в пятницу пройдет встреча с руководителями угольной промышленности региона, на которой будут обсуждаться вопросы экологии и снижению воздействия на окружающую среду.

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