В двух городах Кузбасса выпал черный снег
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Прокурорская проверка организована после появления в СМИ информации о черном снеге, который выпал на улицах города Прокопьевска, сообщили агентству «Интерфакс» в
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Прокурорская проверка организована после появления в СМИ информации о черном снеге, который выпал на улицах города Прокопьевска, сообщили агентству «Интерфакс» в
«На прошлой неделе в СМИ были опубликованы материалы о том, что на обогатительной фабрике “Прокопьевская” произошел выброс угольной пыли. Организована проверка, которая определит, были ли превышены нормы загрязнения», — сказал представитель ведомства.
В тоже время заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на прошедшей в четверг
«Не только ОФ вносит свою лепту (…), но и угольные котельные, и транспорт, и предприятия. Есть такая проблема, она присутствует во всех населенных пунктах, где сложились неблагоприятные метеоусловия. (…) В свое время развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство из них на угле и надо понимать, что после его сжигания остается много побочных продуктов, которые вылетают в трубу и оседают на наших улицах», — сказал Панов.
Также он сообщил, что в пятницу пройдет встреча с руководителями угольной промышленности региона, на которой будут обсуждаться вопросы экологии и снижению воздействия на окружающую среду.