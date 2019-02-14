Серийный маньяк в США убил 90 женщин и нарисовал их портреты. ФБР их опубликовали

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

ФБР опубликовала рисунки серийного убийцы Сэмюэла Литтла, на которых изображены его предполагаемые жертвы. Мужчина, отбывающий пожизненный срок без права на досрочное освобождение, в прошлом году признался, что совершил 90 убийств более чем за 30 лет (он осужден за три убийства).

Ведомство надеется, что рисунки маньяка помогут закрыть десятки дел, которые так и не были расследованы, а также опознать тела женщин и связаться с их семьями. Если следователям удастся установить всех его предполагаемых жертв, то Литтл станет одним из самых жестоких серийных убийц в истории США. Пока что следователям удалось подтвердить 34 преступления из 90.

Большинство преступлений Литтл совершил в период с 1970 по 2005 годы. Его жертвами в основном становились уязвимые женщины: бездомные, секс-работницы, наркозависимые или жертвы насилия.

Литтл — бывший боксер, который ударом лишал сознания своих жертв, прежде чем их задушить. «На телах женщин не было ножевых и огнестрельных ранений, поэтому многие дела были классифицированы как передозировка наркотиками, несчастный случай или естественная смерть», — говорилось в прошлогоднем отчете ФБР.