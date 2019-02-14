Серийный маньяк в США убил 90 женщин и нарисовал их портреты. ФБР их опубликовали
Жертвами серийного маньяка Сэмюэла Литтла стали 90 женщин —
Жертвами серийного маньяка Сэмюэла Литтла стали 90 женщин —
ФБР опубликовала рисунки серийного убийцы Сэмюэла Литтла, на которых изображены его предполагаемые жертвы. Мужчина, отбывающий пожизненный срок без права на досрочное освобождение, в прошлом году признался, что совершил 90 убийств более чем за 30 лет (он осужден за три убийства).
Ведомство надеется, что рисунки маньяка помогут закрыть десятки дел, которые так и не были расследованы, а также опознать тела женщин и связаться с их семьями. Если следователям удастся установить всех его предполагаемых жертв, то Литтл станет одним из самых жестоких серийных убийц в истории США. Пока что следователям удалось подтвердить 34 преступления из 90.
Большинство преступлений Литтл совершил в период с 1970 по 2005 годы. Его жертвами в основном становились уязвимые женщины: бездомные,
Литтл — бывший боксер, который ударом лишал сознания своих жертв, прежде чем их задушить. «На телах женщин не было ножевых и огнестрельных ранений, поэтому многие дела были классифицированы как передозировка наркотиками, несчастный случай или естественная смерть», — говорилось в прошлогоднем отчете ФБР.
По рассказам агентов, Литтл помнил всех своих жертв и мог с точностью сказать, где совершил преступление и на какой машине он в тот момент ездил, но не мог указать точные даты, что сильно осложняет расследование.