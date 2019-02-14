Умер певец Сергей Захаров

Источник: РИА "Новости"

«Сергей Георгиевич скончался, — сказал собеседник агентства, не уточнив дату смерти. — Он умер от сердечной недостаточности».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=248101306&id=171632286&hash=45a8e7705fc204a1&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Время и место прощания пока не определены.

Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве. Учился в Москве на отделении музыкальной комедии Музыкального училища имени Гнесиных, еще во время учебы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова и учебное заведение не окончил. В 1973 году перешел на работу в Ленинградский мюзик-холл и перевелся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=3795948&id=159988274&hash=4b616ad0a1175558&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Захаров в 1975 году снимался в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки», где он сыграл одну из главных ролей вместе с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым, Александром Ширвиндтом. Певец побывал с гастролями в 43 странах мира, выступая с программой русской романтической музыки, произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки, с ариями из оперетт.