Умер певец Сергей Захаров
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Советский и российский эстрадный певец Сергей Захаров скончался в возрасте 68 лет от сердечной недостаточности, сообщил ТАСС в четверг источник в окружении артиста.
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Советский и российский эстрадный певец Сергей Захаров скончался в возрасте 68 лет от сердечной недостаточности, сообщил ТАСС в четверг источник в окружении артиста.
«Сергей Георгиевич скончался, — сказал собеседник агентства, не уточнив дату смерти. — Он умер от сердечной недостаточности».
Время и место прощания пока не определены.
Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве. Учился в Москве на отделении музыкальной комедии Музыкального училища имени Гнесиных, еще во время учебы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова и учебное заведение не окончил. В 1973 году перешел на работу в Ленинградский
Сергей Захаров в 1975 году снимался в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки», где он сыграл одну из главных ролей вместе с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым, Александром Ширвиндтом. Певец побывал с гастролями в 43 странах мира, выступая с программой русской романтической музыки, произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки, с ариями из оперетт.