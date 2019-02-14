Алексею Улюкаеву вернули все
Осужденный за взятку в 2 млн долларов
Осужденный за взятку в 2 млн долларов
Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за взятку в 2 млн долларов от исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Это стало возможным после уплаты осужденным в декабре прошлого года штрафа в 130 млн рублей, назначенного приговором суда.
Накануне адвокат Алексея Улюкаева Лариса Каштанова сообщила Business FM, что ее клиент будет участвовать в слушании по видеосвязи из колонии № 1 строгого режима, расположенной в поселке Большие Перемерки в черте Твери. Там он трудится в библиотеке. Однако журналистов неожиданно пригласили в зал, не предусматривающий трансляции. Оказалось, что бывший министр передумал. «Алексей Валентинович сказал, что не желает участвовать», — сказала защитница. Вскоре это подтвердила судья, повторивший поступивший от осужденного отказ.
Ходатайство защиты бывшего чиновника о снятии ареста с имущества рассматривала та же судья Лариса Семенова, которая чуть больше года назад выносила ему приговор.
«Хочу отметить, что вопрос об отмене ареста имущества приговором суда никак не был разрешен. Суд только продлил арест имущества до исполнения приговора после уплаты штрафа» — пояснила Лариса Каштанова. Она передала судье постановление Службы судебных приставов о прекращении в этой связи исполнительного производства от 14 декабря 2018 года и просила вынести постановление о снятии ареста с имущества ее клиента.
Прокурор Борис Непорожный против снятия ареста с имущества не возражал. Он отметил, что назначенное судом Улюкаеву дополнительное наказание исполнено. «Исполнительное производство прекращено, денежные средства поступили в бюджет. Считаю возможным снять арест с имущества», — сказал прокурор.
29 ноября 2016 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на десять земельных участков и дом в поселке Абрамово Смоленской области, а также в дом в поселении Вороновское в Москве. Позже, в январе 2017 года, были арестованы деньги, хранившиеся на счетах Улюкаева в ВТБ и Сбербанке, на общую сумму более 1 млн долларов и 280 млн рублей.
Тогда же суд наложил арест и на коллекцию золотых и серебряных монет
15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти». Он был приговорен к восьми годам лишения свободы со штрафом однократным сумме взятки в рублевом эквиваленте — 130 млн 433 тысячи рублей. После того как приговор вступил в силу, а в октябре прошлого года суд снял арест со счета осужденного в Сбербанке, он в декабре смог уплатить назначенный ему штраф. Таким образом, с учетом уплаченного им штрафа у него осталось собственность на сумму 430 млн рублей.
До этого Замоскворецкий суд столицы вернул 2 млн долларов, приобщенных к делу в качестве вещдока, отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову, работавшему начальником службы безопасности «Роснефти». Именно он одолжил средства у некого частного инвестора Валерия Михайлова, чтобы дать Улюкаеву взятку в рамках оперативного эксперимента.