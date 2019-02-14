Источник: следствие считает, что сенатор Арашуков заплатил 1,5 млн рублей за два убийства

«В ходе допроса летом прошлого года посредник между исполнителями и заказчиком (Арашуковым) Рустам Копсергенов заявил, что Рауф заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. рублей, о чем после задержания сами киллеры заявили еще в 2012 году. Другой обвиняемый Расул Аджиев заявил в ходе допроса, что за убийство Жукова он получил через Руслана Агоева (шурин Арашукова) денежные средства в размере 1 млн рублей», — сказал собеседник агентства.