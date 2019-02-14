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18:29 (мск), источник: Интерфакс

Три квартиры жилого дома обрушились из-за взрыва газа в Красноярске

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Перекрытия в трех квартирах обрушились в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах города.

По данным собеседника агентства, никто не пострадал.

Между тем другой источник сообщил о спасении 12 человек. «Спасены 12 человек, по жертвам и пострадавшим информация уточняется», — сказал собеседник агентства. По его словам, хлопок произошел вечером в четверг в трехэтажном доме на Кандагарской улице.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ «Интерфаксу» подтвердили сообщение о взрыве бытового газа. «14 февраля в 21:10 (по местному времени) поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом, по адресу: ул. Кандагарская, 3», — сказали в пресс-службе.

Источник в службе «скорой помощи» сообщил «Интерфаксу», что экстренные службы эвакуировали 12 жильцов дома. «Никто за медицинской помощью не обратился. Однако, предстоит проверить обрушившиеся квартиры. В них могут быть люди», — сказал источник.

Сообщается, что экстренные службы проверяют информацию об одном человеке, который может находиться под завалами на месте взрыва.

По предварительным данным, взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже.

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