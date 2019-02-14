Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Истории «особых» животных
Новая Honda «под ретро» удивила салоном
Младенца прооперировали и вернули в утробу матери
Из-за чего скончалась Майорова: раскрыта тайна гибели актрисы
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
В Москве потерялись 500 аргентинцев Болельщики приехали на Чемпионат мира по футболу в 2018 году
5-летний мальчик стал моделью благодаря случайному фото в соцсети
«Не лучше ли переболеть?» 12 вопросов врачу о кори
13 редких, странных и жутких аномалий (18+)
Фармкомпания отзывает лекарство от кашля Эреспал
«Краснодар» хорош. Он играет в лучший футбол в России
Эмери опять «тренеришка»: «Арсенал» проиграл БАТЭ
Песков отреагировал на статью Медведева
Убит Илья Тихонович
Как гаишники делят «общак»: в сеть попало секретное видео
Skoda раскрыла дизайн нового кросс-купе
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
14 февраля, источник: РИА Новости

На месте обрушения дома в Красноярске нашли тело женщины

КРАСНОЯРСК, 14 фев — РИА Новости. Под завалами на месте частичного обрушения дома в Красноярске нашли тело женщины, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Источник: Reuters
Читайте также
Три квартиры жилого дома обрушились из-за взрыва газа в Красноярске

Сейчас устанавливается личность погибшей. МВД также выясняет, сколько человек проживало в доме и сверяет документы.

Как сообщили РИА Новости в СУСК по краю, «по предварительным данным, погибшая — пожилая женщина».

В региональном минздраве добавили, что бригады медиков продолжают дежурить на месте ЧП.

Ранее в микрорайоне Покровка произошел хлопок бытового газа и частично обрушился частный трехэтажный коттедж. Из дома были эвакуировали десять человек.

В результате хлопка бытового газа сильно повреждены стены второго и третьего этажей дома по адресу улица Кандагарская, 3. Были спасено 12 человек, из них двое детей.

По адресу улица Кандагарская, дом 3 располагается трехэтажный бетонный дом, построенный в 2013 году, общая площадь строения — 611,3 квадратных метра.

 Умер народный артист России Сергей Захаров
Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля
Центробанк усомнился в экономическом росте России
Путин ушиб палец во время спарринга с олимпийским чемпионом
Серийный маньяк в США убил 90 женщин и нарисовал их портреты
Раскрыто настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля
Самый большой пассажирский самолет А380 снимают с производства
В Канаде неизвестные украли воду из айсберга
Оппозиция Грузии опасается российского «газового капкана»
Спорт
«Краснодар» хорош. Он играет в лучший футбол в России Ничья 0:0 оставляет команде Мурада Мусаева неплохие шансы на победу по сумме двух матчей
Hi-Tech
Energizer выпускает «рекордный» смартфон (фото) Это делает его самым «долгоиграющим» смартфоном в мире.
Авто
Первое фото нового «Дефендера» (в Land Rover очень недовольны) Ожидается, что новый «Дефендер» получит полностью алюминиевую структуру кузова, а его конструкция будет схожа и с Discovery, и с Range Rover
Кино
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой Дмитрий Борисов и его гости обсуждали личную жизнь 88-летнего актера Ивана Краско
Недвижимость
Москвичи нашли способ побороть падение доходов
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
6 способов стать адептом минимализма в интерьере и в жизни
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Популярные темы на «Детях»
Дочь винит меня в разводе с ее отцом 440
Светская жизнь - 3 427
Как провести деликатный разговор с девушкой-подростком 383
НЕпятница!! 250
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь