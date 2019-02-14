На месте обрушения дома в Красноярске нашли тело женщины

Источник: Reuters

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Сейчас устанавливается личность погибшей. МВД также выясняет, сколько человек проживало в доме и сверяет документы.

Как сообщили РИА Новости в СУСК по краю, «по предварительным данным, погибшая — пожилая женщина».

В региональном минздраве добавили, что бригады медиков продолжают дежурить на месте ЧП.

Ранее в микрорайоне Покровка произошел хлопок бытового газа и частично обрушился частный трехэтажный коттедж. Из дома были эвакуировали десять человек.

В результате хлопка бытового газа сильно повреждены стены второго и третьего этажей дома по адресу улица Кандагарская, 3. Были спасено 12 человек, из них двое детей.