На месте обрушения дома в Красноярске нашли тело женщины
КРАСНОЯРСК, 14 фев — РИА Новости. Под завалами на месте частичного обрушения дома в Красноярске нашли тело женщины, сообщил РИА Новости начальник
КРАСНОЯРСК, 14 фев — РИА Новости. Под завалами на месте частичного обрушения дома в Красноярске нашли тело женщины, сообщил РИА Новости начальник
Сейчас устанавливается личность погибшей. МВД также выясняет, сколько человек проживало в доме и сверяет документы.
Как сообщили РИА Новости в СУСК по краю, «по предварительным данным, погибшая — пожилая женщина».
В региональном минздраве добавили, что бригады медиков продолжают дежурить на месте ЧП.
Ранее в микрорайоне Покровка произошел хлопок бытового газа и частично обрушился частный трехэтажный коттедж. Из дома были эвакуировали десять человек.
В результате хлопка бытового газа сильно повреждены стены второго и третьего этажей дома по адресу улица Кандагарская, 3. Были спасено 12 человек, из них двое детей.
По адресу улица Кандагарская, дом 3 располагается трехэтажный бетонный дом, построенный в 2013 году, общая площадь строения — 611,3 квадратных метра.