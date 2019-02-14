Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собаки похожи на своих хозяев. Что?! Да! (фото)
Редкую «Ниву» в кузове кабриолет продали за $5 000 (фото)
«Не лучше ли переболеть?» 12 вопросов врачу о кори
Из российских аптек изымают десятки тысяч упаковок антибиотика
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Максим Матвеев с сыном занимаются скалолазанием
«Открытка» ко Дню святого Валентина с 5-летней дочкой Галкина умилила соцсети
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Бондарчук поддержал Андрееву на премьере «Любовниц»
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры
Скончался тренер МЮ, воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза
В сети раскритиковали Ани Лорак за фотосессию в халате
Лера Кудрявцева перевоплотилась в Грейс Келли
Как гаишники делят «общак»: в сеть попало секретное видео
Skoda раскрыла дизайн нового кросс-купе
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как меняются депрессивные территории Москвы
Фоторепортажи
8Закрытая граница
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
19:44 (мск), источник: RNS

МВД сообщило об одном погибшем в результате взрыва газа в Красноярске

В результате взрыва газа в частном трехэтажном многоквартирном доме в Красноярске погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«Сегодня вечером в частном блочном 3-этажном многоквартирном доме по адресу Кандагарской, 3 произошел хлопок газа. В результате произошло частичное обрушение здания. По предварительной информации, было эвакуировано 12 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Количество жильцов, проживавших в здании, устанавливается. Обнаружено тело женщины», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщала, что в трехэтажном жилом доме в Красноярске произошел хлопок бытового газа, в результате которого частично обрушились угловые квартиры на втором и третьем этажах.

Под завалами дома в Красноярске найдена погибшая женщина
Во время загрузки произошла ошибка.
20:27 (мск)© Ньюстюб
 Пушков назвал цель статьи Суркова о будущем России
«Нафтогаз» нашел еще один повод потребовать компенсацию с «Газпрома» 1
Кремль призвал готовиться к худшему из-за новых санкций США
Раскрыто настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля
Ланового не пустили на рейс «Победы»
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России
Илья Бер заявил о еще одном жульничестве Друзя
Михеева потушила благовония в чае: в Бурятии требуют извиниться
Спорт
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры Сесар Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год. В составе «Рубина» он становился чемпионом России, дважды — обладателем Суперкубка страны и один раз — Кубка России
Hi-Tech
Energizer выпускает «рекордный» смартфон (фото) Это делает его самым «долгоиграющим» смартфоном в мире.
Авто
Первое фото нового «Дефендера» (в Land Rover очень недовольны) Ожидается, что новый «Дефендер» получит полностью алюминиевую структуру кузова, а его конструкция будет схожа и с Discovery, и с Range Rover
Кино
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой Дмитрий Борисов и его гости обсуждали личную жизнь 88-летнего актера Ивана Краско
Недвижимость
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Дети
Виктория Лопырева показала первое фото с сыном Модель рассказала, как прошли роды
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь