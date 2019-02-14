МВД сообщило об одном погибшем в результате взрыва газа в Красноярске

«Сегодня вечером в частном блочном 3-этажном многоквартирном доме по адресу Кандагарской, 3 произошел хлопок газа. В результате произошло частичное обрушение здания. По предварительной информации, было эвакуировано 12 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Количество жильцов, проживавших в здании, устанавливается. Обнаружено тело женщины», — говорится в сообщении.