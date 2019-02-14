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20:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыто настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля

Британская расследовательская группа Bellingcat утверждает, что выяснила настоящее имя третьего человека, заподозренного в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году. По ее данным, Сергей Федотов — сотрудник ГРУ Денис Сергеев.

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Расследование сотрудники Bellingcat вели совместно с изданием The Insider, чешским Respekt, а также финской газетой Helsingin Sanomat. Они утверждают, что Сергей Вячеславович Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба ВС России) Денис Вячеславович Сергеев.

По их сведениям, Сергеев, как и его личность-прикрытие, родился 17 сентября 1973 года в Ушарале — небольшом военизированном городке в Казахстане. Он служил в армии в городе Новороссийске в Краснодарском крае, а в период между 2000 и 2002 годами был переведен в Москву и поступил в Дипакадемию. Указывается, что мужчина женат, у него есть взрослая дочь.

Как сообщается, в 2002—2012 годах Сергеев под своей реальной личностью был акционером или управляющим директором восьми российских компаний — фиктивных корпораций, которые затем были ликвидированы. В это же время он якобы получил банковский кредит на миллион долларов.
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Расследователи утверждают, что новую личность он получил в 2010-м, а паспорт был выдан тем же отделом, который делал документы для двух других подозреваемых в отравлении Скрипалей. В нем местом рождения стало село Апушка Рязанской области. Указывается, что под псевдонимом он много раз выезжал за границу, бывал как в Европе, так и в Центральной Азии. При этом Bellingcat пишет, что в последние месяцы активно шла кампания по удалению записей о существовании этого человека.

Ранее в феврале Bellingcat и The Insider опубликовали материал, в котором утверждается, что 45-летний Сергей Федотов посещал Болгарию именно в те дни в 2015 году, когда произошло покушение на местного предпринимателя Емельяна Гебрева. В Кремле отметили, что не могут оценить подлинность этой информации.

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О том, что Федотов — третий агент российских спецслужб, и якобы временно оставался в Великобритании после покушения на Скрипаля, британские СМИ сообщили 6 февраля. Российское посольство в Лондоне назвало эту информацию вбросом спецслужб, который призван отвлечь население от темы выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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