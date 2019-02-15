В Канаде неизвестные украли воду из айсберга больше чем на $9 тысяч

Источник: AFP 2019

Речь идет о краже около 30 тысяч литров воды из растопленных айсбергов, которая предназначалась для производства водки.

«Мы рассматриваем версию с автоцистерной или прицепом для трактора», — сказал полицейский Энди Ренвик.

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Представитель компании (его имя не называется), которая занимается переброской пресной воды в айсбергах, сообщил, что во время транспортировки вода, скорее всего, уже испортилась. Из-за этого она потеряла свои свойства и теперь практически бесполезна. «Господи, что они собираются с этим делать?» — спросил он.

Вода из айсбергов ценится за свою чистоту и используется для изготовления спиртных напитков премиум-класса, косметических продуктов, а также для премиальной бутилированной воды.

Процесс получения воды из айсбергов сложный и потенциально опасный, поскольку их плотность подобна бетону. Но, как пишет Guardian, получаемая из них вода считается одной из самых чистых на планете.

Воду из айсбергов собирают поздней весной, когда они проплывают мимо провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. При этом бутилированная вода продается по всему миру, в том числе в Китае, Корее и Саудовской Аравии, а ее стоимость может доходить до сотен долларов за бутылку.