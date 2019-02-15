Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске увеличилось

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в здании проживали 20 человек. Хлопок газа привел к разрушению шести квартир и частичному повреждению десяти.

В сообщении главка МЧС по Красноярскому краю отмечается, что для разборки завалов задействовали пять единиц инженерной техники, включая кран, экскаватор и погрузчики, а также два автомобиля Камаз. С места происшествия вывезли 67 кубических метров строительного мусора.

Ранее МВД сообщило, что в микрорайоне Покровка в четверг вечером произошел взрыв бытового газа и частично обрушился частный трехэтажный коттедж. В полиции заявили, что уже в начале работ была найдена погибшая. Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Пресс-служба МЧС России также отметила, что в результате хлопка газа сильные разрушения получили стены второго и третьего этажей дома по адресу улица Кандагарская, дом 3. МЧС удалось спасти 12 человек, двое из которых дети.

Жильцов дома временно расселят в социальном центре «Родник». Однако в МЧС уточнили, что многие разъехались по родственникам.

По информации источника РИА Новости в региональном правительстве, поврежденное здание построили «самовольно», а сам собственник дома живет за пределами Красноярского края. По словам собеседника агентства, незаконно именно то, что дом — многоквартирный.