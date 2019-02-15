Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошки обхитрили хозяина и «взломали» дверь (видео)
Новый китайский танк озадачил соцсети (фото)
Младенца прооперировали и вернули в утробу матери
В сети раскритиковали Ани Лорак за фотосессию в халате
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
В Москве потерялись 500 аргентинцев Болельщики приехали на Чемпионат мира по футболу в 2018 году
Виктория Лопырева показала первое фото с сыном
Ричард Гир назвал сына в честь жены
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой
Павел Прилучный с женой высмеяли шоу «Давай поженимся!»
Убивший 98 девушек медбрат раскрыл свои новые убийства в тюрьме
Успенская высказалась о беззубой лысой дочери
Указом Путина: генерал лишился поста из-за заявления бывшей жены
Остановка сердца: умер знаменитый актер
Как гаишники делят «общак»: в сеть попало секретное видео
Skoda раскрыла дизайн нового кросс-купе
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как меняются депрессивные территории Москвы
Фоторепортажи
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
14Скончался актер Сергей Юрский
05:15 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске увеличилось

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщается на сайте пресс-службы краевого ГУ МЧС.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в здании проживали 20 человек. Хлопок газа привел к разрушению шести квартир и частичному повреждению десяти.

В сообщении главка МЧС по Красноярскому краю отмечается, что для разборки завалов задействовали пять единиц инженерной техники, включая кран, экскаватор и погрузчики, а также два автомобиля Камаз. С места происшествия вывезли 67 кубических метров строительного мусора.

Видео
Одна погибшая, 20 человек лишились жилья: названа причина взрыва в Красноярске

Ранее МВД сообщило, что в микрорайоне Покровка в четверг вечером произошел взрыв бытового газа и частично обрушился частный трехэтажный коттедж. В полиции заявили, что уже в начале работ была найдена погибшая. Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Пресс-служба МЧС России также отметила, что в результате хлопка газа сильные разрушения получили стены второго и третьего этажей дома по адресу улица Кандагарская, дом 3. МЧС удалось спасти 12 человек, двое из которых дети.

Жильцов дома временно расселят в социальном центре «Родник». Однако в МЧС уточнили, что многие разъехались по родственникам.

По информации источника РИА Новости в региональном правительстве, поврежденное здание построили «самовольно», а сам собственник дома живет за пределами Красноярского края. По словам собеседника агентства, незаконно именно то, что дом — многоквартирный.

По адресу улица Кандагарская, дом 3 находится трехэтажное бетонное здание, возведенное в 2013 году. Общая площадь дома составляет 611,3 квадратных метра.

 Умер народный артист России Сергей Захаров
Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля
Центробанк усомнился в экономическом росте России
Результаты вскрытия тела Лесина решили обнародовать
Путин ушиб палец во время спарринга с олимпийским чемпионом
Рассекречены документы об Афганской войне
Серийный маньяк в США убил 90 женщин и нарисовал их портреты
Трамп подпишет бюджет и одновременно введет ЧП в США
Православные христиане встречают Сретение Господне
Спорт
«Краснодар» хорош. Он играет в лучший футбол в России Ничья 0:0 оставляет команде Мурада Мусаева неплохие шансы на победу по сумме двух матчей
Hi-Tech
Energizer выпускает «рекордный» смартфон (фото) Это делает его самым «долгоиграющим» смартфоном в мире.
Авто
Первое фото нового «Дефендера» (в Land Rover очень недовольны) Ожидается, что новый «Дефендер» получит полностью алюминиевую структуру кузова, а его конструкция будет схожа и с Discovery, и с Range Rover
Кино
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой Дмитрий Борисов и его гости обсуждали личную жизнь 88-летнего актера Ивана Краско
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Дети
Виктория Лопырева показала первое фото с сыном Модель рассказала, как прошли роды
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь