Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске увеличилось
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщается на сайте
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщается на сайте
Отмечается, что в здании проживали 20 человек. Хлопок газа привел к разрушению шести квартир и частичному повреждению десяти.
В сообщении главка МЧС по Красноярскому краю отмечается, что для разборки завалов задействовали пять единиц инженерной техники, включая кран, экскаватор и погрузчики, а также два автомобиля Камаз. С места происшествия вывезли 67 кубических метров строительного мусора.
Ранее МВД сообщило, что в микрорайоне Покровка в четверг вечером произошел взрыв бытового газа и частично обрушился частный трехэтажный коттедж. В полиции заявили, что уже в начале работ была найдена погибшая. Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Жильцов дома временно расселят в социальном центре «Родник». Однако в МЧС уточнили, что многие разъехались по родственникам.
По информации источника РИА Новости в региональном правительстве, поврежденное здание построили «самовольно», а сам собственник дома живет за пределами Красноярского края. По словам собеседника агентства, незаконно именно то, что дом — многоквартирный.
По адресу улица Кандагарская, дом 3 находится трехэтажное бетонное здание, возведенное в 2013 году. Общая площадь дома составляет 611,3 квадратных метра.