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05:23 (мск), источник: "Российская газета"

Число жертв взрыва в доме Красноярска увеличилось до двух

В Красноярске в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека. Ранее сообщалось об одной жертве — женщине, тело которой было обнаружено при разборе завалов.

Источник: Reuters

Новые данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю. Сообщается, что на месте ЧП завершены аварийно-спасательные работы и разбор завалов, вывезено 67 кубических метров строительного мусора.

Напомним, инцидент произошел в четверг вечером в микрорайоне Покровка: в трехэтажном коттедже по ул. Кандагарская, 3. В результате хлопка бытового газа были разрушены шесть квартир и десять пострадали частично.

Сегодня в Красноярке состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством главы города.

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