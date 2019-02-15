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05:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Результаты вскрытия тела Лесина решили обнародовать

Суд Вашингтона обязал городского судмедэксперта обнародовать десятки протоколов вскрытия и другие материалы расследования по делу о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина. Об этом сообщает американская редакция «Радио Свободы».

Источник: РИА "Новости"

Истцом по делу выступил журналист Майкл Экел — он требовал передать ему эти данные на основании Закона о свободе информации. Ответчики заявляли, что интересы семьи Лесина перевешивают общественные.

Суд отклонил все доводы и приказал властям до 20 февраля передать журналисту все запрашиваемые материалы, в том числе результаты вскрытия, токсикологические отчеты и электронные письма.

Ранее 27 января 2018 года ФБР опубликовало сведения о расследовании смерти Лесина. Согласно им, смерть Лесина не была насильственной. Причиной летального исхода стала «тупая травма головы», которую он получил в номере отеля в результате несчастного случая на фоне «сильной алкогольной интоксикации». Изучив записи с камер наблюдения, следователи заключили, что Лесин в этот момент был один.

Тело бывшего чиновника и медиаменеджера было обнаружено 5 ноября 2015 года в номере отеля Dupont в Вашингтоне. Сразу после его кончины сообщалось, что причиной смерти стал сердечный приступ. Расследование по делу было закрыто в октябре 2016 года.

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