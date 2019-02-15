Информация об обнаружении в Афганистане сбитого в 1987 году летчика оказалась ложной

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Информация о найденном в Афганистане советском летчике, который был сбит еще в 1987 году, остался жив и хочет вернуться в Россию, оказалось ложной — никто пилота не находил. Об этом по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана сообщил в интервью ТАСС Александр Ковалев, председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств — участников СНГ.

«Эта информация ложная, не подтвердившаяся», — сказал Ковалев, добавив, что «человека нет реально в живых, никто этого летчика не нашел, никто его не видел». «Сегодня даже эту тему на повестке не обсуждаем, потому что нет факта», — сказал он.

О том, что в Афганистане найден живым летчик ВВС СССР, пропавший в 1987 году, сообщил в мае 2018 года Валерий Востротин — глава межведомственной комиссии по делам военнопленных военного ведомства, сопредседатель российско- американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Сообщалось, что военный может быть одним из трех пилотов, сбитых в тот период — Михайловым, Пантелюком или Самойловым. Источники также сообщали, что военный сможет вернуться на Родину в течение года.