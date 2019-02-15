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12:07 (мск), источник: ТАСС

Информация об обнаружении в Афганистане сбитого в 1987 году летчика оказалась ложной

Председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов Александр Ковалев сообщил, что никто пилота не находил.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Информация о найденном в Афганистане советском летчике, который был сбит еще в 1987 году, остался жив и хочет вернуться в Россию, оказалось ложной — никто пилота не находил. Об этом по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана сообщил в интервью ТАСС Александр Ковалев, председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств — участников СНГ.

«Эта информация ложная, не подтвердившаяся», — сказал Ковалев, добавив, что «человека нет реально в живых, никто этого летчика не нашел, никто его не видел». «Сегодня даже эту тему на повестке не обсуждаем, потому что нет факта», — сказал он.

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О том, что в Афганистане найден живым летчик ВВС СССР, пропавший в 1987 году, сообщил в мае 2018 года Валерий Востротин — глава межведомственной комиссии по делам военнопленных военного ведомства, сопредседатель российско- американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Сообщалось, что военный может быть одним из трех пилотов, сбитых в тот период — Михайловым, Пантелюком или Самойловым. Источники также сообщали, что военный сможет вернуться на Родину в течение года.

Ограниченный контингент советских войск действовал в Афганистане с декабря 1979 по февраль 1989 года. Через Афганистан прошло, по различным данным, более 600 тыс. военнослужащих. Потери составили около 15 тысяч военных, порядка 53 тысяч были контужены, ранены или травмированы; примерно 400 человек после окончания войны пропали без вести и оказались в плену. За военные и другие заслуги свыше 200 тыс. человек награждены орденами и медалями, 92 из них стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.

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