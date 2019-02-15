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13:25 (мск), источник: Коммерсантъ

В Генштабе рассказали о сбитых на ЧМ-2018 дронах

Во время чемпионата мира по футболу в России над стадионами были выведены из строя более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил председатель научно-технического комитета управления строительства и развития системы БПЛА Генштаба Андрей Кайман. Для подавления дронов военные использовали системы «Силок», «Маяк», «Следопыт-9м», «Зонт-1», «Зонт-2» и «Пелена-ВКР».

Экспериментальная разработка «Силок» позволяет создать вокруг защищаемого объекта купол радиусом 2 км, препятствующий доступу дронов. Средство подавления БПЛА «Зонт» обеспечивает защиту техники от американских управляемых авиационных ракет с полуактивной лазерной и тепловизионной головкой самонаведения типа Maverick и артиллерийских снарядов типа Copperhead. «Маяк» — это мощный радиотрансляционный комплекс для РЭБ.

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