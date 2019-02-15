В Генштабе рассказали о сбитых на ЧМ-2018 дронах

Во время чемпионата мира по футболу в России над стадионами были выведены из строя более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил председатель научно-технического комитета управления строительства и развития системы БПЛА Генштаба Андрей Кайман. Для подавления дронов военные использовали системы «Силок», «Маяк», «Следопыт-9м», «Зонт-1», «Зонт-2» и «Пелена-ВКР».