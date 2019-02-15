В Генштабе рассказали о сбитых на ЧМ-2018 дронах
Во время чемпионата мира по футболу в России над стадионами были выведены из строя более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил председатель
Во время чемпионата мира по футболу в России над стадионами были выведены из строя более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил председатель
Экспериментальная разработка «Силок» позволяет создать вокруг защищаемого объекта купол радиусом 2 км, препятствующий доступу дронов. Средство подавления БПЛА «Зонт» обеспечивает защиту техники от американских управляемых авиационных ракет с полуактивной лазерной и тепловизионной головкой самонаведения типа Maverick и артиллерийских снарядов типа Copperhead. «Маяк» — это мощный радиотрансляционный комплекс для РЭБ.