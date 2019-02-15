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13:34 (мск), источник: Ведомости

В Москве задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok

Гражданина США Майкла Kалви подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: РИА "Новости"

В Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Он задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса (статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет).

В пятницу, 15 февраля, суд примет решение о мере пресечения для предпринимателя. Деталей обвинения в суде не уточнили.

Вместе с Калви задержаны также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров. Их также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, следователи ходатайствуют об аресте всех фигурантов.

Майкл Калви является гражданином США, следует из списка лиц, под контролем которых находится банк «Восточный».

Baring Vostok входит в состав акционеров банка «Восточный», а также компаний OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «Новомет» и других.

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