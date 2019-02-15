В Москве задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok
Гражданина США Майкла Kалви подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Гражданина США Майкла Kалви подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
В Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, сообщила «Ведомостям»
В пятницу, 15 февраля, суд примет решение о мере пресечения для предпринимателя. Деталей обвинения в суде не уточнили.
Вместе с Калви задержаны также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров. Их также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, следователи ходатайствуют об аресте всех фигурантов.
Baring Vostok входит в состав акционеров банка «Восточный», а также компаний OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «Новомет» и других.