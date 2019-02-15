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13:59 (мск), источник: Ведомости

Baring Vostok назвал причину задержания основателя инвестфонда

Инвестиционная компания Baring Vostok подтвердила «Ведомостям» задержание четырех своих сотрудников, включая основателя Майкла Калви. Причиной задержания стал коммерческий спор по банку «Восточный экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», — отметила пресс-служба.

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Представитель банка «Восточный» в свою очередь заявил, что обстоятельства расследуемого уголовного дела не связаны с текущей деятельностью банка. Представитель подчеркнул, что банк работает в обычном режиме. Baring Vostok и все портфельные компании фонда тоже продолжают работать в обычном режиме, сообщила пресс-служба.

Ранее стало известно, что в Москве задержали основателя Baring Vostok гражданина США Майкла Kалви. Он задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Вместе с Калви задержаны также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров. Их также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, следователи ходатайствуют об аресте всех фигурантов.

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