Baring Vostok назвал причину задержания основателя инвестфонда

Источник: РИА "Новости"

«Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», — отметила пресс-служба.

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Представитель банка «Восточный» в свою очередь заявил, что обстоятельства расследуемого уголовного дела не связаны с текущей деятельностью банка. Представитель подчеркнул, что банк работает в обычном режиме. Baring Vostok и все портфельные компании фонда тоже продолжают работать в обычном режиме, сообщила пресс-служба.

Ранее стало известно, что в Москве задержали основателя Baring Vostok гражданина США Майкла Kалви. Он задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.