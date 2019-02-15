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17:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

На разработчика «Новичка» в Анапе устроили анонимную травлю

Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков группы нервно-паралитических веществ «Новичок», сообщил, что к нему домой пришли с проверкой сотрудники полиции. По словам химика, это произошло после того, как неизвестные начали расклеивать в городе листовки с его фотографией и обвинениями в педофилии.

Источник: BBC News Русская служба

После отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Углев дал несколько интервью российским и западным СМИ, рассказав об особенностях действия разработанного при его участии отравляющего вещества.

Углев, проживающий в Анапе, сообщил Би-би-си, что в четверг, 14 февраля, обнаружил несколько листовок клеветнического содержания. «Первое объявление я снял и скомкал с дверей офиса, где я работаю. Второе, с того же дома… Третью [листовку] снял у нашего магазина, [не знаю] сколько их еще», — рассказал он.

На листовках (копия есть в распоряжении Би-би-си) напечатана фотография Углева, его имя, фамилия и отчество, дата рождения и точный адрес. Эта информация сопровождается сообщением, что «дядя Вова» якобы «знакомится с детьми возле школ, дарит игрушки», а потом «пишет им в “вКонтакте”, просит присылать откровенные фото». Объявление призывает «знать педофила в лицо».

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Как рассказал Углев, в тот же день, когда начали появляться листовки, к нему домой пришли трое сотрудников полиции, один из которых был из «отдела секспреступлений против малолетних» (вероятно, имеется в виду подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). — Би-би-си). Со слов Углева, свой визит они объяснили обращениями граждан.

По словам Углева, полицейские осмотрели его ноутбук и планшет «на предмет наличия фото с малолетками» и сделали фотографии его квартиры. Понятые в проверке не участвовали, отметил химик.

Углев также сообщил, что в пятницу, 15 февраля, он побывал в отделении полиции, где у него взяли отпечатки пальцев и задавали вопросы общего характера.

В Следственном комитете Би-би-си сообщили, что материалов, связанных с Углевым, в ведомство не поступало.

В отделе МВД по Анапе не стали отрицать факт проверки у Углева, но отказались сообщить детали и предложили обращаться в управление МВД по Краснодарскому краю.

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«Заявлений и сообщений по вашему вопросу не поступало», — заявили в краевом главке.

Углев был научным сотрудником Вольского филиала ГОСНИИОХТ — института, в котором проводилась разработка новых отравляющих веществ. В их число входили и вещества группы «Новичок», которыми в марте 2018 года были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Углев ушел из НИИ в 1994 году. После отравления в Солсбери он дал несколько интервью, в которых рассказал, как и где разрабатывался «Новичок», как он действует, и кому могла быть известна его формула.

В апреле Углев сообщал, что недалеко от дома его сбила машина. Химик отмечал, что за рулем автомобиля находился 70-летний житель того же поселка, который объяснил наезд тем, что задумался.

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11 февраляБолгария рассказала о третьем «отравителе» Скрипалей
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Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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