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15:10 (мск), источник: Интерфакс

Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка «Восточный»

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще три сотрудника инвесткомпании задержаны по делу, связанному с конфликтом вокруг банка «Восточный».

Источник: РИА "Новости"

«Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку “Восточный экспресс” задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», — сказано в заявлении Baring.

«Baring Vostok и все портфельные компании фонда, включая банк “Восточный Экспресс”, продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка», — отмечено в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила «Интерфаксу», что сегодня будет решаться вопрос о об аресте основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Вместе с ним был задержан бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, а также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров.

Всем им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Baring Vostok — один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.

Конфликт в банке «Восточный»

Банк «Восточный экспресс» в январе 2017 года завершил процесс присоединения Юниаструм банка. Собственники «Юниаструма» получили около 40% в объединенном банке. В частности, Артему Аветисяну принадлежит 32,02% «Восточного», Шерзоду Юсупову — 4,4%. Основным акционером «Восточного» является Evison Holdings Limited (подконтрольная фондам Baring Vostok и Russia Partners), ей принадлежит 51,62% акций банка.

В начале сентября 2018 года в «Восточном» обострился корпоративный конфликт. Совет директоров банка 3 сентября принял решение назначить главой кредитной организации вместо Дмитрия Левина выходца из Юниаструм банка Вячеслава Арутюняна. Мажоритарный акционер «Восточного» — Evison Holdings — решил оспорить это решение в суде. Однако 11 сентября совет директоров банка принял решение назначить исполняющим обязанности предправления Нестеренко. Evison Holdings иск из суда отозвал. Еще один спорный вопрос — о распределении мест в совете директоров банка — был решен в середине октября.

В ноябре 2017 года «Восточный» возглавил Дмитрий Левин, 15 лет возглавлявший банк «Русский стандарт». Он сменил на посту председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева. Кордичев возглавлял банк «Восточный» с октября 2015 года. Перешел в этот банк в конце 2013 года, возглавив блок рисков. В феврале 2015 года занял пост первого зампреда правления банка.

В «Восточный» Кордичев также перешел из «Русского стандарта», где в январе 2010 года возглавил кредитный департамент (в дальнейшем блок контроля рисков). В «Русском стандарте» он курировал работу кредитного центра, подразделений андеррайтинга и верификации, а также отвечал за взыскание просроченной задолженности. С 2006 года он работал в Росбанке.

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